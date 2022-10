Hace un año, la reconocida coach de vida certificada Laura Posada comenzó a experimentar los primeros síntomas de la menopausia a sus 46 años, y las alternativas para tratar su sintomatología no cumplían con sus expectativas personales. Entonces, se dispuso a buscar información y, no se conformó con eso, sino que decidió convertirse en la voz de las mujeres que enfrentan la menopausia con el propósito de educarlas, apoyarlas y demostrarles que es posible sobrellevar con optimismo esta metamorfosis de la mujer.

“Me di cuenta de la falta de información y la necesidad que había en la comunidad, cuando yo misma enfrenté los síntomas de la menopausia. Honestamente, no sabía lo que me estaba pasando porque yo pensaba que era muy joven para tener esos síntomas o estar pasando por esa etapa”, confesó Posada.

Una vez comenzó a auscultar las alternativas que existen para manejar los 34 posibles síntomas de la menopausia, Laura decidió buscar una alternativa natural para manejarlos y, al no encontrarla, se propuso crear un producto enfocado en la menopausia.

Al mismo tiempo, comenzó a llevar un mensaje a través de las redes sociales para impactar directamente a mujeres que atraviesan este proceso de vida, esto, mediante vídeos en TikTok, donde explica sus vivencias, los posibles síntomas y respuestas a preguntas comunes de mujeres que enfrentan esta etapa normal de la vida.

Posada afirma que estos vídeos tuvieron una gran acogida y así pasó a conocerse como “La Coach de la Menopausia”.

“Era un tema que las mujeres lo tenían como tabú; nadie quería hablar del tema, nadie dice: ‘yo tengo la menopausia’. Era como un secreto que nadie quería hablar. Ahí dije: ‘¡eso no puede ser!’... cuando no se habla de un tema, cometemos errores porque no sabemos cómo tratarlo”, explicó la celebridad, quien, en noviembre del 2021, subió su primer vídeo de menos de 30 segundos en TikTok, hablando de los síntomas, y afirmó que “en 24 horas tenía un millón de views”.

Desde entonces, la abogada y oradora motivacional se ha hecho portavoz de la menopausia, llevando un mensaje de apoyo y brindando herramientas para manejar esta difícil etapa.

“Para mí, siempre ha sido muy importante darle una voz a las causas que no tienen representación… Siento que he escogido este tema de la menopausia porque no quiero que otras mujeres pasen por la incertidumbre que yo sentí de no saber qué hacer. Cuando las personas asocian una cara con una condición, se le hace más fácil entender y estar abiertos a lo que se les presenta”, sostuvo.

En sus vídeos, Laura se enfoca en presentar la menopausia como un proceso normal de la vida, buscando las alternativas para que otras mujeres manejen sus síntomas de la mejor manera posible.

“Es importante para mí presentar la menopausia de una manera natural porque es una etapa que nos pasa a todas y nadie se escapa de ella. No presentarla desde lo negativo, sino de que es un proceso natural, que hay ciertas cosas sencillas que puedes hacer que te van a ayudar a sobrepasar esa etapa”, mencionó.

Además de estos consejos e información, Laura presenta su línea de suplementos nutricionales llamados Knockout Menopause, inspirados en su experiencia personal con la menopausia, los cuales van dirigidos a tratar los síntomas y problemas que trae esta etapa de la vida.

“Decidí investigar y consultar con expertos para encontrar una solución segura, natural y comprobada. Opté por crear Knockout Menopause, libre de hormonas, para combatir los diferentes síntomas de la menopausia”, explicó de los productos, cuya fórmula tiene su versión AM y PM, para trabajar específicamente las necesidades de las féminas.

De hecho, en su página web www.lauraposada.com, ofrece un cuestionario para identificar, mediante una serie de preguntas, si las mujeres están enfrentando síntomas de la menopausia.

Con este proyecto, Laura anhela que su imagen pueda servir de inspiración a otras mujeres y que, juntas, aprendan a vivir esta etapa.

“Ser una cara y una voz positiva. Que deje de ser un mito hablar del tema. Vamos a normalizarlo, vamos a unirlo y ver esto como una etapa más que puede ser la más bella porque tienes tanta experiencia, seguridad en ti misma, ya sabes quién eres, no tienes que fingir. Lo veo más como un despertar y una liberación”, concluyó Posada, a quien consigues en Facebook como Laura Posada Life Coach; en Tiktok: @lacoachdelamenopausia y en su página www.lauraposada.com.

