Cómo es tu Día de San Valentín ideal
Así lo disfrutarán reconocidas figuras de la televisión y el ambiente artístico
10 de febrero de 2026 - 11:10 PM
10 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Lejos de las cámaras, los famosos disfrutan los días especiales como muchos de nosotros, valorando las cosas simples de la vida, el tiempo de calidad y tratando siempre de hacer sentir especial a esas personas que tanto aman.
Tal es el caso de los esposos Víctor Santiago y Yizette Cifredo; Nicole Chacón, Bryan Villarini, José Vega y su esposa Bettina Mercado, para quienes una cena especial en un restaurante, tiempo de calidad, compartir entre amigos, divertirse, regalar flores, estar con sus seres amados y disfrutar las pequeñas cosas de la vida, es suficiente para lograr ese Día de San Valentín ideal.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: