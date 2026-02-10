Cómo es tu Día de San Valentín ideal

Lejos de las cámaras, los famosos disfrutan los días especiales como muchos de nosotros, valorando las cosas simples de la vida, el tiempo de calidad y tratando siempre de hacer sentir especial a esas personas que tanto aman.

Tal es el caso de los esposos Víctor Santiago y Yizette Cifredo; Nicole Chacón, Bryan Villarini, José Vega y su esposa Bettina Mercado, para quienes una cena especial en un restaurante, tiempo de calidad, compartir entre amigos, divertirse, regalar flores, estar con sus seres amados y disfrutar las pequeñas cosas de la vida, es suficiente para lograr ese Día de San Valentín ideal.