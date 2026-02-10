El plan es el brindis

Y tú, ¿ya tienes el plan para celebrar San Valentín? Esta celebración, cuyos orígenes se remontan a siglos atrás, ha evolucionado hasta convertirse en la excusa perfecta para hacer una pausa y brindar por el amor en todas sus formas: el de pareja, el de amigos y, por qué no, el amor por los pequeños placeres bien elegidos.

Etiquetas como M de Minuty, vibrante y afrutado, o Rose et Or, más estructurado y sofisticado, evocan el espíritu de la Costa Azul y se convierten en aliados ideales para la ocasión. (Suministrada)

Más allá de la historia, San Valentín siempre pide un plan. Y todo buen plan comienza con un brindis.

No importa si la celebración sucede en casa, en una cena íntima en la terraza o alrededor de una mesa entre amigos. El vino correcto tiene la capacidad de marcar el tono del momento. En La enoteca, la selección está pensada precisamente para eso: acompañar experiencias, no imponerlas. Desde etiquetas reconocidas hasta descubrimientos que invitan a explorar, cada botella responde a una ocasión distinta.

Y si hablamos de San Valentín, hablamos de rosados. Coincidiendo con el Rosé Day, esta categoría se posiciona como la elección natural para celebrar: fresca, versátil y elegante. Entre ellos, destacan los vinos de Château Minuty, emblemática bodega de la Provenza francesa, reconocida mundialmente por sus rosados Cru Classé. Etiquetas como M de Minuty, vibrante y afrutado, o Rose et Or, más estructurado y sofisticado, evocan el espíritu de la Costa Azul y se convierten en aliados ideales para la ocasión.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren celebrar fuera de casa, La enoteca también ofrece la experiencia completa en el restaurante. Durante esta temporada, el chef y la sommelier sugieren compartir un rodaballo acompañado de una salsa especial, maridado con un vino rosado que realce cada sabor sin robar protagonismo.