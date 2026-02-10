Opinión
El plan es el brindis

Desde etiquetas reconocidas hasta descubrimientos que invitan a explorar, cada botella de La enoteca responde a una ocasión distinta

10 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Por Redacción de Suplementos
Rodaballo acompañado de una salsa especial, maridado con un vino rosado. (Suministrada)

Y tú, ¿ya tienes el plan para celebrar San Valentín? Esta celebración, cuyos orígenes se remontan a siglos atrás, ha evolucionado hasta convertirse en la excusa perfecta para hacer una pausa y brindar por el amor en todas sus formas: el de pareja, el de amigos y, por qué no, el amor por los pequeños placeres bien elegidos.

Etiquetas como M de Minuty, vibrante y afrutado, o Rose et Or, más estructurado y sofisticado, evocan el espíritu de la Costa Azul y se convierten en aliados ideales para la ocasión.
Etiquetas como M de Minuty, vibrante y afrutado, o Rose et Or, más estructurado y sofisticado, evocan el espíritu de la Costa Azul y se convierten en aliados ideales para la ocasión. (Suministrada)

Más allá de la historia, San Valentín siempre pide un plan. Y todo buen plan comienza con un brindis.

No importa si la celebración sucede en casa, en una cena íntima en la terraza o alrededor de una mesa entre amigos. El vino correcto tiene la capacidad de marcar el tono del momento. En La enoteca, la selección está pensada precisamente para eso: acompañar experiencias, no imponerlas. Desde etiquetas reconocidas hasta descubrimientos que invitan a explorar, cada botella responde a una ocasión distinta.

Y si hablamos de San Valentín, hablamos de rosados. Coincidiendo con el Rosé Day, esta categoría se posiciona como la elección natural para celebrar: fresca, versátil y elegante. Entre ellos, destacan los vinos de Château Minuty, emblemática bodega de la Provenza francesa, reconocida mundialmente por sus rosados Cru Classé. Etiquetas como M de Minuty, vibrante y afrutado, o Rose et Or, más estructurado y sofisticado, evocan el espíritu de la Costa Azul y se convierten en aliados ideales para la ocasión.

Para quienes prefieren celebrar fuera de casa, La enoteca también ofrece la experiencia completa en el restaurante. Durante esta temporada, el chef y la sommelier sugieren compartir un rodaballo acompañado de una salsa especial, maridado con un vino rosado que realce cada sabor sin robar protagonismo.

Porque al final, no importa cómo celebres San Valentín. Lo importante es tener un plan que invite a disfrutar. Y si ese plan incluye un buen brindis, mejor aún.

