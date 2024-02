Estrategias para una vida sexual plena en pareja

Según relató, lo que sucedió fue que, en una ocasión, uno de los dos presentó dificultades para sostener la relación sexual. A raíz de esa experiencia, la persona no se atrevía a iniciar el sexo, por miedo a fracasar. Su cónyuge tampoco se aventuraba a iniciar los encuentros para no presionar a su pareja. Y así pasaron los días, los meses y los años. Ambos querían reconectar, pero no sabían cómo romper las barreras que se habían formado entre ellos.