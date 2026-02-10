Opinión
Una semana para enamorarse en el oeste

Experiencias, sabores, música y buen ambiente te esperan en el Mayagüez Resort & Casino

10 de febrero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Las escapadas románticas son perfectas para fortalecer la relación. (Shutterstock)

Este San Valentín, Mayagüez Resort & Casino se convierte en el destino perfecto para celebrar el amor y crear momentos inolvidables.

La celebración romántica alcanza su punto máximo del 13 al 15 de febrero, mientras se Renueva la Pasión, una escapada diseñada para parejas. Los enamorados disfrutarán de acceso ilimitado al exclusivo River Pool Village, desayuno americano en El Castillo Restaurant y otros beneficios.

Del 9 al 13 de febrero, El Castillo Restaurant ofrecerá un delicioso festín de sabores con un menú especial a la carta. Mientras que, el sábado 14, su Buffet de Mar y Tierra promete una cena memorable de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Para quienes buscan una experiencia exclusiva para el 14 de febrero, Veranda Terrace presenta Enamórate Bajo Las Estrellas, una oportunidad íntima para las parejas, mientras degustan un menú VIP de cuatro cursos y disfrutan de Cuba & México: Más de un Siglo de Amistad, un espectáculo musical en la piscina del primer nivel que rendirá tributo a leyendas de la música latina Gloria Estefan & Miami Sound Machine, Celia Cruz y Juan Gabriel.

Para las parejas que desean explorar su lado artístico juntos, Love is in the Paint ofrece una experiencia única a las 7:30 p.m. en el Salón Escoffier. Esta actividad invita a las parejas a demostrar sus habilidades artísticas mientras disfrutan de una copa de vino. Todos los materiales están incluidos en esta experiencia creativa de espacios limitados.

Para reservaciones e información, llama al 787-832-3030 o redes sociales del Mayagüez Resort & Casino.

