Somos seres en evolución constante. No podemos decir que somos la misma persona de siempre; una parte de nosotros cambia con cada suceso de la vida. La adaptación como adultos a la sociedad genera muchos cambios obligatorios en nosotros. Tomar las riendas de nuestras vidas puede, en una gran mayoría, causar temor. Es inevitable, pero no podemos negar que recibir consejos de quienes ya pasaron por esto puede hacerlo más sencillo.

Con este propósito, entrevisté al estudiante de doctorado en Psicología Clínica de Ponce Health & Sciences University, Javier O. Sánchez Díaz, quien contó sus experiencias, crecimiento personal y sus mejores consejos.

¿Qué habrías deseado saber antes de entrar a la universidad?

“Que la universidad es más difícil de lo que dicen. No solamente es la carga académica; es un cambio de personalidad, de estilo de vida que, en muchas ocasiones, cambia toda nuestra vida”, contestó el estudiante, quien se prepara para completar su doctorado

Nos desarrollamos rápidamente durante este tiempo de adaptación continua que nos muestra una vida diferente, la vida independiente.

Debido a la dificultad que encuentra el ser humano para adaptarse en ciertos aspectos, Sánchez compartió qué fue lo más difícil para él, al adentrarse a la adultez. “Adaptarme a ver diversos puntos de vista, los cuales, en muchas ocasiones, confligían con los míos. Con el tiempo, logré apreciar cada punto de vista y aprender mediante ellos, los cuales, poco a poco, fueron modificando y ampliando mi pensamiento crítico. Aconsejaría a otros a hacer lo mismo”, declaró Sánchez.

Aprender a ver las situaciones desde los zapatos de otros te da una perspectiva diferente y crea nuevas posibilidades que afectan la opinión y causan evolución personal.

¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste?

“Las notas no son todo. Aunque pueden llegar a ser importantes para los estudios posgraduados, no son el fin del mundo. La universidad es un lugar donde se aprende de todo y, en muchas ocasiones, las notas no reflejan el amplio aprendizaje que se obtiene”, dijo Sánchez.

Desde muy pequeños se nos exige tener una A en todas las materias, lo que hace que muchas personas se desmotiven al no ver la perfección que desean. No debemos dudar de nuestras capacidades aunque creamos no avanzar.

¿Qué consejo darías a los nuevos universitarios?

“No piensen que todo seguirá igual. Confíen en sí mismos y disfruten cada proceso, sea uno placentero o no”, respondió.

Me pregunto si al enfrentar tantos desafíos está bien cambiar de opinión. “Siempre he pensado que el proceso de estudio es uno de autoestudio, donde se aprende de la materia, pero sobre uno mismo también. Durante ese proceso es completamente aceptable cambiar de opción una y otra vez, hasta encontrar la adecuada”, afirmó Sánchez.

Estamos en constante cambio. Tenemos cada segundo de nuestra vida para tomar decisiones y cambiar. Quizá, mañana, en un mes o en varios años deseamos algo diferente, y eso está bien. Nunca seremos la misma persona y madurar es natural.

La sociedad margina a las personas que sueñan en grande y también a las que deciden tomar caminos “diferentes”. Es importante preguntarnos si estamos viviendo por nosotros mismos o por los demás. No debemos vivir para complacer a otros; es nuestra vida y debemos tomar control de ella. Lo importante es ser feliz en el proceso, incluso si, al llegar a la meta, eres una persona diferente a la que pensaste que serías, está bien; eres otra versión de ti.

La autora es estudiante de duodécimo grado de la escuela Lysander Borrero Terry, en Villalba.