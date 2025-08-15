Opinión
15 de agosto de 2025
PRESENTADO POR
Guía de Hospitales
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

MRI con menos ruido y un ambiente relajante en el Hospital San Francisco

No se requiere cita previa para realizarse el estudio y los resultados están disponibles en 24 horas

15 de agosto de 2025 - 10:21 AM

Por Fernando López, MD
El sistema de resonancia magnética Philips MR 5300 realiza estudios de seno no invasivo y todo tipo de MRI, con o sin contraste, de extremidades, cabeza, de espina, de abdomen y pelvis. (Suministrada)

El Hospital San Francisco, afiliado a Metro Pavia Health System, cuenta con el servicio de imagen por resonancia magnética (MRI) con la opción In-Bore Experience, el Philips MR 5300.

Este MRI crea una atmósfera agradable que permite al paciente trasladarse a un ambiente relajante de su elección, ofreciendo una experiencia que aumenta su comodidad. Además, ofrece una calidad de imagen excelente, incluso para pacientes exigentes, y realiza los exámenes hasta un 50 % más rápido.

Para muchos, el ruido es uno de los aspectos más incómodos durante los estudios de resonancia. Este equipo reduce automáticamente el ruido hasta en un 80 %, sin comprometer la calidad de las imágenes.

Con el nuevo MRI, el paciente puede seleccionar el video que desea ver, el cual se proyecta en la pared y se visualiza dentro del cilindro mediante un espejo de fácil colocación, acompañado de sonido a través de auriculares cómodos.

Algunos de los estudios de MRI que realizamos son el de seno que es no invasivo, no tiene radiación ionizante y mejora la detección del cáncer del seno.

También se realiza todo tipo de MRI con o sin contraste de extremidades, cabeza, de espina, de abdomen y pelvis. Estos estudios también permiten la visualización del sistema nervioso central y de áreas musculoesqueléticas, entre otros.

En el Hospital San Francisco tenemos un firme compromiso con la prestación de servicios de vanguardia. Seguiremos impulsando iniciativas innovadoras que reafirmen nuestro compromiso de excelencia con la salud y el bienestar de nuestros pacientes.

Contamos con una distinguida facultad médica y un personal altamente calificado, lo que nos permite ofrecer el servicio de excelencia que nos ha caracterizado a lo largo de los años.

El MRI forma parte de los servicios especializados del Hospital San Francisco, junto con su centro de imágenes y su centro para la mujer, ambos equipados con tecnología avanzada para estudios y procedimientos.

No se requiere cita previa para realizarse el estudio y los resultados están disponibles en 24 horas.

Para más información, llama al 787-767-5100, extensiones 4044 / 4046, o visítanos en la calle José de Diego #371, en Río Piedras.

El autor es director médico del Departamento de Radiología del Hospital San Francisco.

BrandStudio
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
