Benjamin Moore anuncia sus colores del año 2026

Benjamin Moore presentó su Color del Año 2026: Silhouette AF-655.

Esta tonalidad redefine la elegancia atemporal a través de la profundidad y la sutileza. Su mezcla de tonos espresso con matices de carbón transforma cualquier espacio. Y es que Silhouette no busca imponerse, sino envolver, aportando carácter con suavidad.

Su presencia invita a observar con más atención las texturas, las sombras, los materiales y la forma en que la luz habita los espacios.

En paredes amplias, Silhouette crea un ambiente de calma con estructura; mientras que en molduras o muebles, se convierte en un acento que realza la arquitectura. Tiene la versatilidad de transformar un espacio de lo esperado a lo excepcional.

Acompañando este tono, la Paleta Color Trends 2026 se construye alrededor del valor de lo atemporal. Colores como Swiss Coffee OC-45, First Crush CSP-310 y Raindance 1572 aportan claridad y suavidad, mientras que tonos como Batik AF-610, Narragansett Green HC-157, Sherwood Tan 1054 y Southwest Pottery 048 brindan calidez terrenal y riqueza histórica.

Cada tono fue seleccionado por su capacidad de convivir con Silhouette en espacios que comunican equilibrio, sofisticación y presencia. La propuesta de este año no se trata de tendencias fugaces, sino de interiores pensados con intención: espacios que cuentan historias y que reflejan una búsqueda de permanencia.

Con Silhouette AF-655, Benjamin Moore invita a diseñar desde la precisión, recordándonos que la verdadera elegancia ocurre cuando los detalles se eligen con cuidado.

Descubre la Paleta de Colores 2026 de Benjamin Moore y deja que tus ideas cobren vida con una explosión de creatividad y una dosis de elegancia atemporal.

Transforma tus espacios en lugares llenos de personalidad y estilo.