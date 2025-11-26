Los 10 mandamientos del consumidor informado para sobrevivir al Black Friday
26 de noviembre de 2025 - 12:00 AM
Ahorrar debería ser una experiencia gratificante, no una carrera caótica que termine en estrés y arrepentimiento.
Para ayudarte a navegar este mar de ofertas sin naufragar en el intento, recopilamos las recomendaciones de expertas en consumo inteligente, finanzas y compras digitales.
A continuación, los 10 mandamientos que un consumidor informado debe seguir para sobrevivir a las compras navideñas.
Para hacer compras inteligentes y lograr verdaderos ahorros en Black Friday debes comenzar a prepararte con semanas de anticipación.
Es un proceso. Hacer compras de última hora hará que los regalos te cuesten más caros.
“Recomiendo que compres con un mes o mes y medio de anticipación para que estés relax y no pensando en ir al mall. O si lo pediste online, que haya retrasos”, explicó Paula Andrea Madera Rivera, creadora de contenido.
Tu misión: vencer la pereza.
La falta de planificación es el primer detonante del estrés, recalcó la especialista en ofertas y quien tiene una comunidad en Instagram (@greatdealspr) con más de 90,200 seguidores.
Así que:
“Esa lista te va a dar dirección. Y ponle precio, no lo dejes al libre albedrío”, subrayó la educadora y planificadora financiera certificada Yessica Delgado Mora.
Recuerda: no es avaricia, es comprar responsablemente.
Nada de improvisar. Crea un wishlist con los artículos que realmente necesitas o quieres regalar.
Te ayudará a:
Utiliza aplicaciones para monitorear –semanas o meses antes– cómo fluctúan los precios. Eso te ayudará a identificar si es una oferta real.
Consejos:
“Hacer ese research no te va a tomar mucho tiempo” y puedes lograr ahorros, destacó Delgado Mora.
“Cuando parece muy bueno para ser verdad, puede ser un regalo mal envuelto, un fraude”, advirtió la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la licenciada Valerie Rodríguez Erazo.
Antes de comprar online:
El entusiasmo y la adrenalina no pueden superar la prudencia.
Las buenas prácticas son:
“El banco emite alertas, pero el consumidor tiene que ayudarse a sí mismo”, resaltó Stephanie Li, conocida como “La Shoppinista”.
Ya sea impreso o digital, asegúrate de no irte del lugar hasta tener tu recibo de compra, exhortó Rodríguez Erazo.
“Lo vas a necesitar para hacer devoluciones, la garantía o, si fuiste víctima de algún comercio, DACO te lo va a requerir”, agregó la funcionaria.
Truco: si pagas por Apple Pay o Walmart Wallet, automáticamente recibes un recibo digital, aconsejó “La Shoppinista”, quien en Instagram (@lashoppinista) cuenta con más de 104,000 seguidores.
Antes de pagar, lee las letras pequeñas con detenimiento y pregúntate:
Li, quien lleva desde el 2012 con su marca, lo explicó claramente: “No deberías ser víctima de tus emociones o de FOMO (fear of missing out), ese miedo a perderte algo muy grande o valioso. El Black Friday ya no es lo que era, hay más opciones, variedad y competencia”.
Por eso, la recomendación es:
La clave: no seas goloso. No te dejes llevar por la presión del momento.
Identifica las ofertas inteligentes y sácales provecho. Los programas de recompensas, regalos, envolturas gratis o el ‘compra uno y el segundo con descuento’ pueden ser tus aliados.
Tip: divide tus compras si eso te permite acumular puntos o beneficios, recomendó “La Shoppinista”.
