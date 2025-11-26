Los juguetes que más van a pedir los niños (¡y otros que les encantarán!)

Con el Black Friday y las fiestas a la vuelta de la esquina, muchos padres ya piensan en los regalos más buscados para los niños. Según expertos en juguetes, estas son las estrellas que prometen dominar las ventas esta Navidad:

Si tu hijo ama las sorpresas

El trend de los juguetes sorpresa o blind boxes sigue conquistando a niños y coleccionistas. La emoción de no saber qué figura te tocará, hace que estos juguetes sean irresistibles. Estos son los ejemplos:

Labubu y otros blind boxes coleccionables - Son pequeñas figuras de personajes y objetos con diseños únicos, ideales para coleccionar y sorprenderse cada vez que abren uno.

Miniverse/ GrossMos Dino Pack - Son miniaturas de comida, dinosaurios y objetos que estimulan la observación y la motricidad fina. MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, define la motricidad fina como la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos.

Clásicos que siempre regresan

En toda Navidad, hay juguetes nostálgicos que vuelven para conquistar nuevas generaciones; estos son:

Bluey - Casa y figuras de la familia Heeler - Recrea escenas de la serie y fomenta la creatividad narrativa.

Care Bears x Wicked - Son ositos clásicos reinterpretados con un toque teatral, perfectos para coleccionistas y para jugar.

Don’t Break the Ice - Es un juego de mesa sencillo y divertido donde hay que retirar bloques de hielo sin que el pingüino caiga.

Para los más creativos e interactivos

Si tus niños disfrutan creando y explorando, estos juguetes combinan imaginación con juego sensorial y motricidad fina:

Jurassic World Primal Hatch Interactive Dino - Un dinosaurio, dentro de un huevo, nace rompiendo el cascarón y los niños pueden alimentarlo y cuidarlo.

Play-Doh Barbie Designer Fashion Show - Permite crear ropa y accesorios de Barbie con plasticina; fomenta la creatividad y la coordinación.

Super Smalls Mini Vanity - Son pequeños sets de decoración y manualidades para personalizar y desarrollar la concentración.

Roblox y Minecraft - Estos sets de construcción recrean mundos digitales favoritos en forma de juguetes físicos. Son ideales para expandir la creatividad y el juego imaginativo.

Aventuras y juego de rol

Si están en la etapa de aventura, hay juguetes que les permiten sumergirse en mundos de fantasía y héroes. Chequea los siguientes:

Star Wars Lightsaber de Cristal de Poder - Es un sable de luz personalizable, perfecto para batallas épicas y juego de rol.

LEGO 101 Dálmatas / LEGO Star Wars - Wicket el Ewok - Dos alternativas de construcción y juego narrativo combinados; fomenta la paciencia y creatividad.

Playmobil Animal Hotel - Recrea un hotel para animales con accesorios y espacios detallados para el juego dramático.

Tecnología y deportes pueden convivir

Quien dijo que la tecnología y el deporte no pueden mezclarse, estos juguetes demuestran lo contrario.

Soccer Dash - Un robot de fútbol que combina deporte y robótica, desarrollando habilidades futbolísticas, mientras los niños juegan.

Instant Print Tablet - Dibuja, crea y convierte tus ideas en realidad tangible al instante.

Selieve Walkie Talkies - Fomenta la colaboración y la comunicación mientras exploran en interiores o exteriores.

Micro Kickboard - Son patines que ayudan con el equilibrio, la fuerza y confianza en el movimiento.

Yoto KPop Demon Hunters - Es un audio player temático que combina cuentos, música y experiencias interactivas para los fans de KPop y sus aventuras.

Para los artistas

Si tus niños aman pintar, dibujar o crear, estas opciones los mantendrán entretenidos y estimulados:

Caran D’Ache Neocolor II - Son tizas acuarelables para mezclar colores y crear obras únicas.

Yoto Mini - Un audio player para escuchar cuentos, música y aprender de manera interactiva.

Magna-Tiles / Connetix - Son bloques magnéticos para construir, desarrollar el pensamiento espacial y la creatividad.

Activos y aventureros

Para los niños que no pueden ni quieren quedarse quietos.

Stomp Rocket Ultra Rocket - Son cohetes que enseñan fuerza y coordinación mientras lanzan al aire.

Nerf Super High Bounce - Son pelotas de goma para juegos al aire libre que estimulan la motricidad.

My First Skates - Son patines que promueven la diversión y el desarrollo del equilibrio desde el principio.

Extra COOL

Para quienes quieren sorprender con juguetes más grandes y espectaculares:

SuperSpace - Son paneles magnéticos grandes para construir fuertes y naves espaciales de tamaño real.

Our Generation Awesome Academy School Room - Es una miniaula con accesorios reales para juego de rol.

Broken Arm Owl - Es un peluche con yeso. Fomenta la empatía y la conexión con situaciones reales de los niños.

Consejos para elegir el regalo perfecto

Combina la edad y las habilidades del niño.

Los juguetes creativos y sensoriales duran más tiempo.

Los coleccionables motivan la paciencia y la organización.

Los juguetes activos o deportivos fomentan la coordinación y la confianza.

La tecnología debe equilibrarse con la creatividad y el desarrollo cognitivo.

Listos para las fiestas

No importa si tu niño es un explorador, un artista, un fanático de los clásicos o un amante de la tecnología, esta Navidad hay juguetes que harán brillar su imaginación y llenar de risas cada rincón del hogar.

Prepara la lista, envuelve con amor y déjate sorprender por la alegría de verlos jugar. ¡Que comience la temporada más mágica del año!

La autora es colaboradora de Suplementos.