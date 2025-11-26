Opinión
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Receta de chocolate caliente con especias de canela

El Blue Bell Homemade Vanilla Ice Cream es el ingrediente ideal

26 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Blue Bell es sinónimo de mantecado prémium. (Suministrada)

Blue Bell Creameries comenzó como una pequeña cremería en el corazón de Texas hace más de un siglo. Hoy en día, sigue siendo una empresa familiar, que se mantiene fiel a sus raíces y se adapta a las demandas modernas.

Aunque Blue Bell tiene presencia en tan solo 23 estados y Puerto Rico, se ubica como uno de los mantecados más vendidos y uno de los fabricantes más grandes del producto en la nación norteamericana.

Blue Bell es sinónimo de mantecado prémium. La compañía se enorgullece de elaborar su mantecado “a la antigua”, utilizando leche fresca y crema provenientes de lecherías locales e ingredientes de primera calidad para crear sabores atemporales.

Con su amplia gama de sabores —más de 50—, desde el icónico Homemade Vanilla, hasta creaciones más aventureras como Bride’s Cake: un mantecado de almendras, pedazos de bizcocho y glaseado de queso crema con sabor a amaretto —un favorito entre los puertorriqueños.

Cuando pruebas los mantecados Blue Bell, estás disfrutando de una tradición centenaria de calidad y sabor. Están disponibles en los principales supermercados, farmacias y estaciones de gasolinas.

Receta de chocolate caliente con especias de canela

Ingredientes:

  • 1/2 galón de Blue Bell Homemade Vanilla Ice Cream
  • 4 tazas de leche (preferiblemente entera o 2 %)
  • 1/4 taza polvo de cocoa sin endulzar
  • 1 cdta. de canela molida (cinnamon)
  • 1/2 cdta. de nuez moscada molida (nutmeg)
  • 1/4 taza de azúcar granulada
  • 1/2 taza chispas de chocolate sin endulzar o barra de chocolate picada
  • 1/2 cdta. de extracto puro de vainilla
  • 4 palitos de canela para decorar (opcional)

Instrucciones:

1. Coloca la leche en una olla honda pequeña y hierve a fuego medio o medio bajo. Añade polvo de cocoa, canela, nuez moscada y azúcar, batiendo frecuentemente hasta que esté caliente pero no hirviendo

2. Añade chispas de chocolate y bate constantemente hasta que las chispas se derritan y estén completamente incorporadas a la leche.

3. Coloca 1 a 2 bolitas de Blue Bell Homemade Vanilla Ice Cream en cada taza, y cúbrelas con el chocolate caliente.

4. Decora la taza con un palito de canela y reparte a tus invitados.

