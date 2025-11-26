Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
SuplementosLa Guía de Compras
Suscriptores
PRESENTADO POR
La Guía de Compras
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Un viaje a la belleza que trasciende generaciones

El Beauty Box de Lancôme es una pieza de colección que reúne 10 favoritos; ideal para ti o para regalar

26 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
El Beauty Box de Lancôme es una pieza de colección que reúne 10 favoritos, incluyendo ocho productos tamaño regular, en un vanity inspirado en un viaje de París a la felicidad. (Suministrada)

Hay trucos de belleza que no pasan de moda. Se heredan, se celebran y se reinventan con el tiempo. Desde 1935, Lancôme ha construido ese legado con fórmulas icónicas, alta eficacia y una visión de belleza impulsada por el amor propio que acompaña a cada generación de mujeres.

Esta Navidad, ese legado regresa en su edición más esperada del año con el Beauty Box de Lancôme, una pieza de colección que reúne 10 favoritos, incluyendo ocho productos tamaño regular, en un vanity inspirado en un viaje de París a la felicidad. Una invitación a consentirte como una mujer que reconoce el valor de cuidarse y apostar por productos de lujo que realmente funcionan.

El Beauty Box es la manera más accesible y oportuna de adentrarse en los clásicos de la marca. Con la compra de $42 en productos Lancôme, lo adquieres por solo $89, un valor real de $539. Es la oferta que cada año se agota porque no hay nada comparable.

Dentro de esta edición limitada encontrarás: Génifique Ultimate Serum: la fórmula estrella que fortalece la barrera de hidratación y deja la piel más luminosa; Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream: tecnología de péptidos para firmeza y visibilidad inmediata; Bi-Facil: removedor de maquillaje #1 en Estados Unidos; Crème Radiance: limpieza profunda sin resecar; Idôle Café Crush Eyeshadow Palette: 12 sombras creadas por la celebrity makeup artist Sheika Daley; Idôle Lash Mascara + Cils Booster Primer: volumen, definición y pestañas de impacto; Juicy Tubes: El primer lip gloss, original de los 80, transformado. Brillo icónico, hidratación irresistible; La Vie Est Belle Eau de Parfum: la fragancia que se ha convertido en símbolo de felicidad en millones de tocadores.

El Beauty Box es un set que funde como una puerta de entrada al mundo de la belleza de lujo. Perfecto para comenzar tu rutina con productos probados y queridos por generaciones, o para regalarle a alguien que merece un momento de self-indulgence.

Está disponible exclusivamente en Macy’s y JCPenney por tiempo limitado y mientras duren.

