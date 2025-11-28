Opinión
Yaras Corp celebra 25 años con la fuerza que nace de muchos corazones

Cuando apostamos por lo nuestro, Puerto Rico avanza, y todos avanzamos con él

28 de noviembre de 2025 - 11:22 AM

Por Redacción de Suplementos
En Yaras Corp agradecen el respaldo de los consumidores e invitan a continuar apoyando los productos hechos en Puerto Rico. (Suministrada)

En esta temporada, Yaras Corp celebra 25 años impulsados por algo más grande que una empresa: la unión de socios, clientes y empleados que, aunque vengan de distintos países y trayectorias, comparten un mismo corazón y un mismo propósito: levantar a Puerto Rico.

“La Fuerza de lo Nuestro” cobra nuevo sentido cuando miramos todo lo que hemos construido juntos: carritos que recorren miles de pasillos, ruedas que sostienen negocios completos, equipos que permiten que la industria local se mueva con confianza y ritmo propio. Cada pieza es testimonio del talento, la resiliencia y la dedicación de quienes creen en esta isla.

En un momento del año en el que el país se activa, comparte y crece, invitamos a los comercios a reforzar sus operaciones con productos hechos aquí, que generan empleo, fortalecen la economía y continúan moviendo lo que Puerto Rico necesita.

Porque cuando apostamos por lo nuestro, Puerto Rico avanza, y todos avanzamos con él.

Información suministrada por Yaras Corp.

