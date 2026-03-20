Adiós MyPlate, bienvenida la pirámide al revés

En enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos presentó una guía alimentaria que ha puesto a la nutrición en el centro del debate: la nueva Pirámide Alimentaria que sustituye el modelo MyPlate y recupera la guía visual de pirámide, pero invertida.

Los cambios principales

1. La proteína ahora es protagonista: Las recomendaciones sugieren entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, lo que representa un aumento significativo con respecto a las guías anteriores (que rondaban los 0.8 g/kg). Esto aplica tanto a las proteínas animales (huevos, carnes, pescado), como a las proteínas de fuentes vegetales (habichuelas, lentejas, nueces, semillas).

2. Regreso de los lácteos enteros: La nueva guía recomienda tres porciones diarias de productos lácteos enteros, como leche, yogur o queso natural, siempre sin azúcares añadidos. Antes se recomendaban versiones bajas en grasa o descremadas.

3. Granos integrales desplazados a la base: Aunque no desaparecen del todo, los granos integrales —como la avena, la quinua o el arroz integral— ahora ocupan la parte más estrecha de la pirámide, lo que indica un menor énfasis visual, aun cuando las guías continúan recomendando entre 2 y 4 porciones diarias.

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4. Grasas saludables y cambios polémicos: La guía incluye fuentes de grasa como el aceite de oliva, el aguacate, la mantequilla e incluso la grasa de res entre las opciones. El texto sigue recomendando que el total de grasas saturadas no supere el 10 % de las calorías diarias, lo que resulta difícil de cumplir con la inclusión de alimentos altos en grasas saturadas.

5. Azúcares añadidos

Las guías no consideran ninguna cantidad de azúcar añadida como parte de una alimentación saludable.

Limitan el consumo a un máximo de 10 g de azúcar añadida por comida (≈ 2 cucharaditas) y recomiendan evitarlo especialmente en los niños.

Se destaca evitar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados en general. Los ultraprocesados son productos altamente modificados que, a menudo, contienen aditivos y son bajos en valor nutricional. Algunos ejemplos incluyen los refrescos, las papas fritas, las galletas y las comidas preparadas. Todos son fuertemente desaconsejados.

La nueva guía promueve los alimentos enteros, frescos o mínimamente procesados, preparados en casa cuando sea posible.

Se enfatiza sustituir los productos industrializados por opciones más naturales (vegetales, frutas, proteínas de calidad, granos integrales).

Recomendación sobre el consumo de alcohol no es específica

En lugar de límites específicos (“una bebida para mujeres, dos para hombres”), tal como indican las recomendaciones anteriores, la nueva guía simplemente recomienda reducir el consumo de alcohol para mejorar la salud general.

Opiniones de los expertos

A favor:

Algunos especialistas celebran el enfoque en los alimentos reales, evitando los alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos.

En debate:

El mensaje sobre las grasas saturadas ha sido calificado como “contradictorio”, ya que las guías promueven los alimentos ricos en estas grasas y, al mismo tiempo, mantienen un límite bajo de consumo. Además, la ubicación prominente de carnes rojas y grasas animales ha sido cuestionada por no alinearse con décadas de evidencia sobre su riesgo cardiovascular.

También han surgido inquietudes sobre si realmente necesitamos consumir más proteína. Muchos expertos señalan que la mayoría de la población ya alcanza sus necesidades proteicas con una alimentación variada, y que un aumento significativo puede no ser necesario para todos.

Algunos profesionales de la salud han señalado la necesidad de ofrecer una orientación más clara, especialmente en lo que respecta a priorizar las fuentes de proteína saludables, como las de origen vegetal, el pescado y las carnes magras y a limitar el consumo de carnes con alto contenido de grasas saturadas.

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Lo que no cambió del todo

A pesar de la nueva presentación visual, varias recomendaciones tradicionales se mantienen:

El límite del 10 % de calorías diarias provenientes de grasas saturadas sigue vigente.

Las porciones sugeridas de frutas y vegetales no son radicalmente diferentes de las guías anteriores (2 porciones de fruta y 3 de vegetales al día sigue siendo habitual).

Los granos integrales se mantienen recomendados, aunque su presentación gráfica pueda dar una impresión distinta.

¿Y qué significa esto en la vida real?

A nivel individual, más allá de seguir la pirámide al pie de la letra, la guía enfatiza principios prácticos que pueden adaptarse a la realidad de cada persona y familia:

Priorizar los alimentos mínimamente procesados, favoreciendo los ingredientes frescos y las preparaciones caseras.

Reducir el consumo de azúcares añadidos, especialmente en las bebidas azucaradas, los postres y los productos ultraprocesados.

Consumir una amplia variedad de frutas y vegetales, procurando la diversidad de colores y las preparaciones.

Elegir grasas saludables, priorizando las que provienen de nueces, semillas, aguacate y aceites vegetales no refinados, y reduciendo el consumo de grasas trans y frituras.

Seleccionar fuentes de proteína de buena calidad, incluyendo pescado, habichuelas, huevos, lácteos y carnes magras.