Cambiar de peso o de talla, ¿qué es mejor?

¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de hacer ejercicio y modificar tus hábitos de alimentación, no logras perder peso?

El total del peso corporal está compuesto por masa esquelética, masa muscular, masa grasa, densidad ósea, órganos, tejidos y otros componentes. Cuando nos enfocamos única y exclusivamente en perder peso, no solamente estamos perdiendo masa grasa, sino que esto también podría venir acompañado de disminución en la tonicidad muscular, lo cual puede traer como consecuencia debilidad, disminución en la fortaleza muscular y menor protección articular y ósea.

Debido a que la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos (adiposidad visceral) aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, es importante enfocarnos en la evaluación de esta y no solamente en la cantidad de libras que anhelamos perder.

En ocasiones, escucho decir: “Soy consistente en mis ejercicios y plan de alimentación, pero aún no he logrado bajar de peso, aunque ya cambié de talla”.

Es importante enfatizar que el músculo pesa más que la grasa, por lo que, en la medida en que empezamos a mejorar esa tonicidad o esa ganancia muscular y bajar el porcentaje de grasa corporal, no vemos cambios significativos en el peso, pero sí logramos ver cambios en la medida, la circunferencia y la talla de ropa.

No ver cambios significativos en la báscula puede representar un motivo de desánimo y ocasionar que no desees continuar con estos hábitos saludables que has iniciado, pero puedes considerar diversos métodos para medir tu progreso, como: