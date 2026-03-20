¿Cómo influyen la alimentación y el ejercicio en el tratamiento con GLP-1?

En los últimos años, los medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1 se han consolidado como una herramienta importante en el tratamiento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y renales. En el caso de la semaglutida y la tirzepatida han demostrado ser eficaces cuando se utilizan de forma adecuada y bajo supervisión médica, ya que contribuyen a mejorar el control metabólico y favorecen la pérdida de peso.

El mecanismo de acción de estos medicamentos se basa en imitar una hormona natural del organismo responsable de regular la glucosa en sangre y el apetito. La activación del receptor GLP-1 produce una sensación de saciedad más temprana y un vaciamiento gástrico más lento, lo que lleva a una reducción espontánea de la ingesta de alimentos. Aunque este efecto resulta beneficioso para la pérdida de peso, el tratamiento farmacológico por sí solo puede no ser suficiente para lograr resultados duraderos.

Debido a la disminución del consumo de alimentos, es fundamental que cada comida aporte nutrientes de alta calidad. Una alimentación equilibrada sigue siendo esencial para preservar la salud general, prevenir deficiencias nutricionales y mantener la pérdida de peso a largo plazo.

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Durante el tratamiento con agonistas GLP-1 se recomienda priorizar los carbohidratos complejos, las proteínas magras y las grasas saludables. El consumo adecuado de proteínas es especialmente importante (1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal). Este aporte contribuye a preservar la masa muscular, mantener activo el metabolismo y apoyar el proceso de pérdida de peso. Entre las principales fuentes de proteínas se incluyen el pescado, el pollo, los huevos, las carnes magras, el yogur griego, los quesos bajos en grasa y las legumbres.

Asimismo, se aconseja un consumo regular de frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, ya que la fibra favorece la salud digestiva, ayuda al control de la glucosa en sangre y aumenta la sensación de saciedad. Para evitar molestias gastrointestinales, como distensión o náuseas, es recomendable incrementar su consumo de manera progresiva. Estrategias como consumir porciones pequeñas, masticar lentamente y mantener horarios de comida regulares pueden mejorar la tolerancia al tratamiento, especialmente en las fases iniciales. En casos en los que el paciente pasa muchas horas sin comer, los suplementos de proteína bajos en azúcares pueden ser una opción útil.

El ejercicio físico desempeña un papel fundamental durante el tratamiento con GLP-1. La combinación de actividad cardiovascular y entrenamiento de fuerza ayuda a preservar y desarrollar masa muscular, optimiza el metabolismo y mejora la salud general. La falta de ejercicio aumenta el riesgo de pérdida de masa muscular durante la reducción de peso.

La hidratación adecuada es otro aspecto clave que a menudo se subestima. Mantener un buen nivel de hidratación (64 a 80 onzas diarias) favorece la digestión, el metabolismo y el bienestar general.

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Uno de los mayores desafíos aparece cuando el tratamiento con GLP-1 se reduce o se suspende. Para evitar el llamado “efecto rebote”, es esencial mantener hábitos saludables, limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos, y seguir un patrón de alimentación similar al modelo mediterráneo.

La combinación de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el acompañamiento profesional constituyen la base para lograr un control efectivo y sostenible del peso y de la salud metabólica.