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El poder de una buena nutrición

Es responsable del buen funcionamiento del cuerpo y fortalece su sistema inmunológico

20 de marzo de 2026 - 3:55 PM

Por Lcda. Soed Figueroa Cedeño
Lcda. Soed Figueroa Cedeño, nutricionista-dietista. (Suministrada)

Una buena nutrición es la base para una vida saludable. No solo influye en el peso corporal, sino también en la energía, el rendimiento diario y la prevención de enfermedades. Comer de manera balanceada permite que el cuerpo funcione correctamente y fortalece el sistema inmunológico.

Una alimentación adecuada debe incluir frutas, vegetales, proteínas y granos integrales. Estos aportan vitaminas, minerales y nutrientes esenciales. Además, es importante mantenerse hidratado y reducir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados.

Un plato saludable puede dividirse fácilmente: la mitad debe contener vegetales, una cuarta parte proteínas como pollo o pescado, y la otra parte carbohidratos como arroz o viandas. Este equilibrio ayuda a mantener los niveles de energía estables durante el día.

Existen muchos mitos sobre la alimentación. Por ejemplo, saltarse comidas no ayuda a bajar de peso y eliminar completamente los carbohidratos puede ser perjudicial. Lo importante es aprender a elegir opciones saludables.

Los pequeños cambios hacen una gran diferencia. Comer a horas regulares, llevar meriendas saludables y preferir agua sobre bebidas azucaradas son pasos sencillos hacia una mejor salud. Tú salud comienza con lo que comes.

La nutrición es prevención

La autora es nutricionista-dietista. Para información, llama al 787-806-5518.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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