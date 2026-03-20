Qué debe comer el adulto que entrena
La consistencia y hacer cambios sostenibles son esenciales para transformar la composición corporal
20 de marzo de 2026 - 12:00 AM
20 de marzo de 2026 - 12:00 AM
Mantener una buena alimentación es clave para cualquier persona adulta que quiera entrenar, sin importar la edad.
Una nutrición equilibrada ayuda a mejorar el rendimiento, ganar músculo y reducir grasa corporal.
Incluir una variedad dentro de todos los grupos de alimentos de manera balanceada y moderada es vital para evitar deficiencias nutricionales.
En las comidas, ingiere por lo menos cuatro e idealmente cinco de los grupos de alimentos como hortalizas y legumbres, frutas, cereales y farináceos, alimentos proteicos y lácteos.
En lugar de clasificar un alimento como bueno o malo para tu salud, intenta seguir un plan que aporte de un 85 a 90 % de los alimentos densos en nutrientes y entre un 10 a 15 % de los alimentos con menos valor nutricional.
En la medida que sea posible, consume productos enteros, naturales y/o “limpios” con menos preservativos y altamente procesados como te recomiendo a continuación:
La autora es nutricionista-dietista licenciada y fisióloga del ejercicio. Para citas, llama al 787-630-7900.
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