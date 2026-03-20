Superalimentos: simples, locales y más accesibles de lo que crees

Cuando escuchamos el término “superalimentos”, muchas personas piensan en productos exóticos, costosos o difíciles de conseguir. Pero la realidad es mucho más sencilla: muchos de los llamados superalimentos ya forman parte de nuestra cultura y de nuestra cocina diaria. Desde una perspectiva científica, no existe una categoría oficial llamada “superalimento”. Es un término popular que se refiere a alimentos con alta densidad nutricional. Son aquellos que aportan una concentración significativa de vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos en relación con la energía que aportan.

La licenciada Zilka Ríos es nutricionista-dietista y colaboradora de MCS. (Suministrada)

En términos simples, son alimentos que apoyan procesos clave del cuerpo como mantener energía estable y regular la inflamación. Esto es importante porque los procesos inflamatorios sostenidos se asocian con el desarrollo y la progresión de condiciones cardiovasculares. Los superalimentos no son mágicos y quizás no reemplacen tratamientos, pero incluirlos con frecuencia es una estrategia sólida para apoyar tu bienestar y salud a largo plazo.

A continuación, cinco alimentos cotidianos que hacen una diferencia real:

1. Habichuelas, gandules y lentejas

Las legumbres se destacan por ser excelentes fuentes de fibra, proteínas vegetales y antioxidantes. Ayudan a mantener la energía más estable, favorecen la salud intestinal, aportan una saciedad duradera y apoyan un perfil cardiovascular saludable. Además, son económicas, versátiles y muy nuestras. Puedes incluirlas en ensaladas, combinarlas con arroz o quinoa, integrarlas en sopas o crear variedades de hummus como una de gandules. No tienen por qué ser solo un acompañamiento; puedes hacerlas el enfoque de tu plato.

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2. Sardinas, salmón y otros pescados grasos

Las sardinas, el salmón y el atún aportan grasas saludables que regulan los procesos inflamatorios y benefician el corazón y el cerebro. Las versiones enlatadas son accesibles y prácticas. Incluirlos al menos dos veces por semana es la recomendación de la Asociación Americana del Corazón. Puedes añadir sardinas a una tostada con aguacate, acompañarlas con viandas o con una ensalada, y tener latas en la alacena para preparar comidas rápidas con alto valor nutricional.

3. Frutas tropicales y vegetales coloridos

Guayaba, papaya, mangó, espinaca, pimientos, calabaza o brócoli. La combinación de antioxidantes, vitaminas y fibra apoya el sistema inmune y brinda energía. Incluye frutas en el desayuno, vegetales como merienda o incluso ten versiones congeladas para tenerlos siempre disponibles.

4. Semillas y nueces

Linaza, chía, almendras y maní aportan grasas saludables, fibra, proteínas y minerales, como el magnesio. No se necesitan grandes cantidades: una cucharada en el yogur o en la avena ya suma beneficios.

5. Yogur griego

Aporta proteína, calcio y probióticos que benefician la salud digestiva. Prefiere lo natural, con miel al gusto y frutas frescas, para equilibrar sabor y nutrición, u opta por versiones con sabor con la menor cantidad de azúcar añadida. Como guía práctica para leer la etiqueta nutricional, el 5 % o menos del valor diario de azúcares añadidos se considera bajo, mientras que el 20 % o más se considera alto.

No se trata de hacerlo perfecto ni de incluirlos todos a la vez. Se trata de incorporarlos con frecuencia, de manera intencionada y dentro de tus posibilidades. La mayoría no son nuevos ni sofisticados. Son alimentos accesibles, locales y culturalmente nuestros.

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Para que lo visualices, un día sencillo podría verse así:

Desayuno: yogur natural con miel, papaya, semillas de chía y nueces.

Merienda: una fruta fresca con nueces mixtas.

Almuerzo: arroz con habichuelas, ensalada colorida y sardinas o pollo a la plancha.

Merienda: hummus de gandules con palitos de zanahoria.

Cena: salmón o tofu con batata hervida, aguacate y espinaca salteada en aceite de oliva.

Más que buscar el próximo producto de moda o extraordinario, vale la pena redescubrir lo que ya tenemos en nuestra cocina. Porque, al final, los verdaderos superalimentos no son los más caros ni los más llamativos, sino aquellos que, incluidos con propósito y regularidad, apoyan tu energía diaria y la salud de tu corazón a largo plazo.

Empieza por uno. Repítelo con consistencia. Luego añade otro. Pequeñas decisiones, repetidas, construyen salud.

Si vives con alguna condición médica o tienes necesidades nutricionales específicas, consulta con tu nutricionista o dietista o con un profesional de la salud para adaptar estas recomendaciones a tu contexto particular.