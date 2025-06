10 trucos para “hackear” tu cerebro y lograr tus metas

Recomendaciones

1. Convertir la meta en micrometas. Esto te ayudará a no pensar que necesitamos tanta energía para lograr la meta que te has propuesto.

10. Bloqueos sagrados en la agenda. Hay tareas que se evaden porque no nos gustan y el cerebro les huye. Debes bloquear y reservar “tiempos sagrados” en tu agenda, espacio que no sean negociables. Siempre dedicarte ese tiempo a cumplir tu meta: sí o sí.

Si no logras tus metas este 2025

Si a pesar de tu esfuerzo, llega el fin de año y no logras las metas que te has propuesto, Irizarry sostuvo que debes reconocer el esfuerzo realizado como una meta alcanzada y tomarlo como un nuevo reto.

“Es importante reconocer cualquier tipo de esfuerzo, el que te hayas planteado esa meta, ya es un camino recorrido. No debes castigarte, debes ser compasivo porque no son procesos lineales. Todos los que hemos logrado algo ha sido con altas y bajas. Hay que normalizar que las cosas no siempre son como las pensamos. Y, si las metas están alineadas a nuestro bienestar, no debemos desistir de la meta. Si este 2025 no lo logras, el próximo año es una nueva oportunidad y con nuevos bríos”, resaltó la coach profesional.