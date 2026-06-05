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AbbVie presenta solicitud a la FDA para RINVOQ contra la alopecia areata severa

Es el primer inhibidor de JAK en cumplir con el criterio de valoración de calificación secundaria de regeneración completa del cabello

5 de junio de 2026 - 9:24 AM

Por Redacción de Suplementos
El estudio demostró un crecimiento del cabello temprano y sustancial, incluso cobertura completa del cuero cabelludo. (Shutterstock)

La alopecia areata (AA) es una enfermedad autoinmunitaria imprevisible que causa una variedad de patrones de pérdida de cabello, desde placas repentinas, circulares de calvicie en el cuero cabelludo hasta pérdida total de los vellos de todo el cuerpo, incluidos el cuero cabelludo, la cara, las cejas y las pestañas.

Incluso, en muchas ocasiones, la AA se considera un problema cosmético, que puede provocar estigma y afectar la vida de los pacientes.

Como parte de la misión de AbbVie de descubrir y proporcionar medicamentos innovadores y soluciones para resolver asuntos de salud graves de hoy y atender los retos médicos del mañana, anunció que ha presentado una solicitud para una nueva indicación ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para upadacitinib (RINVOQ® 15 mg y 30 mg, una vez al día) para el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con alopecia areata (AA) severa, basado en los resultados del programa clínico de fase 3, UP-AA.1,3

“En el programa clínico UP-AA, upadacitinib demostró un crecimiento del cabello temprano y sustancial, incluyendo una cobertura completa del cuero cabelludo, lo cual es un resultado significativo para las personas que viven con una enfermedad muchas veces pasada por alto”, expresó Kori Wallace, M.D., Ph.D., vicepresidenta, líder mundial de desarrollo clínico de inmunología de AbbVie.

El puntaje promedio inicial de SALT entre los estudios fue 84 y aproximadamente el 51 % de los pacientes presentó un puntaje de SALT de ≥ 95 al inicio, lo que representa una población con pérdida de cabello casi total o total.

El uso de upadacitinib en AA no está aprobado; su seguridad y eficacia se encuentran en revisión por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos.

Para más información de AbbVie, visita www.abbvie.com, o síguela como @abbvie en LinkedIn, Facebook, Instagram, X y YouTube.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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