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Acompañar hace la diferencia: conoce cómo brindar apoyo

La presencia, empatía y escucha activa pueden cambiar el camino hacia la recuperación

17 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La familia también puede ser esa persona cercana que decide estar presente y convertirse en una red de apoyo. (Suministrada)

Acompañar también es parte de la recuperación.

Para una persona que enfrenta un trastorno por uso de sustancias, sentirse escuchada, comprendida y saber que puede contar con alguien puede hacer la diferencia.

La familia también puede ser esa persona cercana que decide estar presente y convertirse en una red de apoyo. Y quienes acompañan también pueden necesitar ayuda durante el proceso.

La recuperación es posible. Acompañar, comprender y buscar ayuda también son parte del camino.

En ASSMCA, buscamos acompañarles.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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