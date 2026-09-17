Acompañar hace la diferencia: conoce cómo brindar apoyo
La presencia, empatía y escucha activa pueden cambiar el camino hacia la recuperación
17 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
17 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
Acompañar también es parte de la recuperación.
Para una persona que enfrenta un trastorno por uso de sustancias, sentirse escuchada, comprendida y saber que puede contar con alguien puede hacer la diferencia.
La familia también puede ser esa persona cercana que decide estar presente y convertirse en una red de apoyo. Y quienes acompañan también pueden necesitar ayuda durante el proceso.
La recuperación es posible. Acompañar, comprender y buscar ayuda también son parte del camino.
En ASSMCA, buscamos acompañarles.
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