Puerto Rico Saludable
Adherencia a medicamentos: tu salud en cada dosis

Seguir tu tratamiento como lo indica tu médico es clave para mantener tu bienestar

15 de febrero de 2026 - 5:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Cuando notes que te quedan cinco días de medicamento, es el momento ideal para solicitar la repetición. (Shutterstock)

Tomar tus medicamentos correctamente es una parte importante de cuidar tu salud. Este proceso se conoce como adherencia al tratamiento, que implica tomar tus medicamentos en la dosis correcta, a la hora indicada y durante el tiempo recomendado por tu médico o farmacéutico. Cuando lo haces, ayudas a que tu condición esté bajo control y reduces el riesgo de recaídas, complicaciones, o visitas a emergencias.

La doctora Nabila Vallés es vicepresidenta de Programas Clínicos y de Calidad en Farmacia de MCS.
La doctora Nabila Vallés es vicepresidenta de Programas Clínicos y de Calidad en Farmacia de MCS. (Suministrada)

A continuación, te comparto algunos consejos sencillos que pueden ayudarte:

1. Crea una rutina que funcione para ti

Relaciona tus medicamentos con las actividades que haces todos los días. Puedes tomarlos después del desayuno, durante la cena o antes de dormir. Cuando lo haces parte de tu rutina, es menos probable que olvides una dosis.

2. Usa recordatorios fáciles de seguir

  • Coloca alarmas en tu celular.
  • Usa un pastillero para organizar las dosis de la semana.
  • Marca en un calendario cuándo tomaste tu medicamento y la fecha en que debes repetirlo.
  • Mantén los medicamentos en un lugar visible y seguro, lejos del alcance de niños o mascotas.

3. No esperes a quedarte sin medicamentos

Cuando notes que te quedan cinco días de medicamento, es el momento ideal para solicitar la repetición. MCS Classicare permite programar tus repeticiones de medicamentos hasta 5 días antes de la fecha correspondiente, lo que ayuda a evitar interrupciones en tu tratamiento.

Pídele a tu médico que te prepare recetas para 90 días, lo que facilita mantener tus medicamentos al día y reduce los retrasos. Además, si tu farmacia ofrece entrega a domicilio, considera usar este servicio.

4. Habla con tu equipo de salud

  • Diles si sientes algún efecto secundario.
  • Lleva a tus citas médicas una lista actualizada de todos tus medicamentos.
  • Busca ayuda si olvidas dosis o tienes preguntas sobre cómo tomarlos.

Recordar tomar tus medicamentos puede ser un reto, pero no estás solo. Tu médico, farmacéutico o enfermero de MCS puede ayudarte a encontrar soluciones que se ajusten a tu estilo de vida. Mantener una buena adherencia no solo mejora el control de tus enfermedades, sino que también representa una inversión directa en tu bienestar y calidad de vida. En MCS Classicare te apoyamos para que siempre tengas una Salud Completa.

