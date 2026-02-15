Adherencia a medicamentos: tu salud en cada dosis
Seguir tu tratamiento como lo indica tu médico es clave para mantener tu bienestar
15 de febrero de 2026 - 5:00 AM
15 de febrero de 2026 - 5:00 AM
Tomar tus medicamentos correctamente es una parte importante de cuidar tu salud. Este proceso se conoce como adherencia al tratamiento, que implica tomar tus medicamentos en la dosis correcta, a la hora indicada y durante el tiempo recomendado por tu médico o farmacéutico. Cuando lo haces, ayudas a que tu condición esté bajo control y reduces el riesgo de recaídas, complicaciones, o visitas a emergencias.
A continuación, te comparto algunos consejos sencillos que pueden ayudarte:
Relaciona tus medicamentos con las actividades que haces todos los días. Puedes tomarlos después del desayuno, durante la cena o antes de dormir. Cuando lo haces parte de tu rutina, es menos probable que olvides una dosis.
Cuando notes que te quedan cinco días de medicamento, es el momento ideal para solicitar la repetición. MCS Classicare permite programar tus repeticiones de medicamentos hasta 5 días antes de la fecha correspondiente, lo que ayuda a evitar interrupciones en tu tratamiento.
Pídele a tu médico que te prepare recetas para 90 días, lo que facilita mantener tus medicamentos al día y reduce los retrasos. Además, si tu farmacia ofrece entrega a domicilio, considera usar este servicio.
Recordar tomar tus medicamentos puede ser un reto, pero no estás solo. Tu médico, farmacéutico o enfermero de MCS puede ayudarte a encontrar soluciones que se ajusten a tu estilo de vida. Mantener una buena adherencia no solo mejora el control de tus enfermedades, sino que también representa una inversión directa en tu bienestar y calidad de vida. En MCS Classicare te apoyamos para que siempre tengas una Salud Completa.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: