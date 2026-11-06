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Amgen Biotech Experience lleva la biotecnología al salón de clases

En Puerto Rico ha impactado a más de 800 maestros y 80 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas

6 de noviembre de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Amgen Biotech Experience (ABE) es un programa educativo gratuito de la Fundación Amgen, creado en 1990, para acercar la biotecnología al salón de clases, dirigido a maestros y estudiantes a nivel intermedio y superior. (Suministrada)

El taller del programa Amgen Biotech Experience nos recuerda que el futuro depende de quienes hoy aprenden a preguntar, investigar y resolver problemas con rigor científico. Eso se aprende en el salón de clases, con maestros bien preparados.

Invertir en la formación de docentes y en experiencias de laboratorio para los estudiantes es apostar por una sociedad más informada, innovadora y capaz de generar soluciones que impacten vidas en todo el mundo.

Creado en 1990, Amgen Biotech Experience es un programa educativo global financiado por la Fundación Amgen, con la dirección y asistencia técnica del Centro de Desarrollo Educativo (EDC) de Estados Unidos. Este programa lleva el aprendizaje práctico de la biotecnología al salón de clases de escuelas alrededor del mundo.

Mediante el desarrollo profesional, materiales didácticos, el préstamo de equipos de investigación de alta calidad y reactivos gratuitos, el programa capacita a los maestros para ofrecer experiencias de laboratorio interactivas que ayudan a los estudiantes a desarrollar conocimientos científicos, confianza y curiosidad.

Hasta la fecha, Amgen Biotech Experience ha impactado a más de 1.25 millones de estudiantes, 5,790 maestros y 2,940 escuelas a nivel mundial.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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