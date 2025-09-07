Cada paso cuenta: El movimiento como tratamiento para el adulto mayor
Mantener la movilidad del adulto mayor durante la hospitalización fomenta una mejor recuperación, su independencia y calidad de vida
7 de septiembre de 2025 - 12:00 AM
Cuando una persona mayor es hospitalizada, suele pasar parte considerable del tiempo en cama. Aunque esto puede parecer necesario, quedarse quieto por mucho tiempo puede provocar complicaciones de salud. Por eso, mantenerse en movimiento durante la hospitalización es más que crucial: es un aspecto esencial del tratamiento.
Estudios han demostrado que los adultos mayores que no se mueven mientras están en el hospital pueden perder fuerza, masa muscular y capacidad para hacer cosas por sí mismos. Esto puede llevar a complicaciones como caídas, infecciones, confusión mental (delirio) y hasta la necesidad de cuidados especiales después del alta.
En cambio, los pacientes que se mantienen activos durante su estadía en el hospital se recuperan más rápido, tienen menos complicaciones y pueden volver a sus rutinas con mayor facilidad.
Para mejorar la salud de los adultos mayores hospitalizados, es indispensable que el movimiento sea parte del tratamiento médico siempre que sea posible. Esto requiere el trabajo en equipo de médicos, enfermeros, fisioterapeutas y cuidadores.
Como paciente, cuidador o familiar, tú puedes compartir tu preocupación por la falta de movilidad del paciente con el equipo de profesionales de la salud en el hospital. Ellos pueden proveer opciones para mantener la movilidad.
El personal de enfermería juega un papel fundamental en ayudar al paciente a mantenerse en movimiento. También es clave que los familiares y cuidadores comprendan que cada paso que da el paciente contribuye directamente a su recuperación.
Algunos hospitales ya cuentan con protocolos para medir y mejorar la movilidad de los pacientes. Estos esfuerzos han demostrado que mantenerse en movimiento durante la hospitalización mejora la salud y reduce complicaciones.
Cada paso cuenta. Mantener la movilidad del adulto mayor durante la hospitalización fomenta una mejor recuperación, su independencia y calidad de vida. Como profesional de la salud, paciente, cuidador o familiar, recuerda que el movimiento es tratamiento; el rol de cada uno es importante. En MCS continuamos comprometidos en impulsar acciones que promueven la salud completa de todos nuestros adultos mayores en Puerto Rico.
