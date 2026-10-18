Caminamos juntos por la ruta del bienestar

En MMM, llevamos más de 25 años caminando junto a nuestra gente, conociendo sus necesidades y preferencias, sus alegrías y expectativas. Sobre esa base, desarrollamos iniciativas innovadoras en coordinación con los miles de profesionales de la salud de nuestra red.

Con orgullo, hoy podemos hablar de la exclusiva red MMM Multiclínica, donde nuestros afiliados pueden ver a especialistas de gran demanda, con citas en tiempo razonable y transportación ilimitada hacia y desde las clínicas.

Para más acceso al cuidado, el equipo de trabajo de la línea Haciendo Contacto se encarga de responder con prontitud y eficiencia a las preguntas y preocupaciones de salud de los pacientes.

Para los que buscan conveniencia, ofrecemos MMM OTC a Tu Puerta, un servicio de entrega de artículos y medicamentos sin receta (OTC) directamente al hogar. Incluso, facilitamos sus compras en múltiples establecimientos en todo Puerto Rico a través de MMM Flexi Card.

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Otros nombres, como Members Club y Unidad Dorada, reflejan el cuidado total que brindamos, tanto en el diario vivir como en el aspecto clínico.

Todo, sobre la base de un equipo de servicio adiestrado para ofrecer atención esmerada, que provea soluciones y que le haga sentir al afiliado que no solamente es importante, sino nuestra razón de ser. Caminar juntos es nuestra meta continua. Cuando observamos la ruta que hemos trazado por las pasadas décadas, entendemos que todo el esfuerzo tiene un propósito de vida, salud y bienestar. Esa es nuestra satisfacción.