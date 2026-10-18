Caminamos juntos por la ruta del bienestar
Las iniciativas de MMM están enfocadas en su razón de ser: sus afiliados
18 de octubre de 2026 - 12:00 AM
18 de octubre de 2026 - 12:00 AM
En MMM, llevamos más de 25 años caminando junto a nuestra gente, conociendo sus necesidades y preferencias, sus alegrías y expectativas. Sobre esa base, desarrollamos iniciativas innovadoras en coordinación con los miles de profesionales de la salud de nuestra red.
Con orgullo, hoy podemos hablar de la exclusiva red MMM Multiclínica, donde nuestros afiliados pueden ver a especialistas de gran demanda, con citas en tiempo razonable y transportación ilimitada hacia y desde las clínicas.
Para más acceso al cuidado, el equipo de trabajo de la línea Haciendo Contacto se encarga de responder con prontitud y eficiencia a las preguntas y preocupaciones de salud de los pacientes.
Para los que buscan conveniencia, ofrecemos MMM OTC a Tu Puerta, un servicio de entrega de artículos y medicamentos sin receta (OTC) directamente al hogar. Incluso, facilitamos sus compras en múltiples establecimientos en todo Puerto Rico a través de MMM Flexi Card.
Otros nombres, como Members Club y Unidad Dorada, reflejan el cuidado total que brindamos, tanto en el diario vivir como en el aspecto clínico.
Todo, sobre la base de un equipo de servicio adiestrado para ofrecer atención esmerada, que provea soluciones y que le haga sentir al afiliado que no solamente es importante, sino nuestra razón de ser. Caminar juntos es nuestra meta continua. Cuando observamos la ruta que hemos trazado por las pasadas décadas, entendemos que todo el esfuerzo tiene un propósito de vida, salud y bienestar. Esa es nuestra satisfacción.
MMM Healthcare, LLC., es un plan HMO-POS y un plan HMO C-SNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red. Cantidades de OTC no se acumulan. Límites en las cantidades de artículos por categoría pueden aplicar. Recibirás una tarjeta en la que se depositará la cantidad asignada cada mes. Límites y restricciones pueden aplicar. Los beneficios mencionados son Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI). Usted podría cualificar para SSBCI si tiene un alto riesgo de hospitalización y requiere coordinación de cuidados intensivos para manejar condiciones crónicas como: hiperlipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedad vascular periférica. Para una lista completa de condiciones crónicas, vea el Cap. 4 de la Evidencia de Cubierta. MMM Healthcare, LLC., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM Healthcare, LLC., complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Y0049_2027 4002 0024 1_M
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