Cáncer gastrointestinal no colorrectal: 5 aspectos de la enfermedad que debes conocer

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gastrointestinal no colorrectal o gástrico, incluye tumores en el estómago, cáncer de esófago, de páncreas, de hígado y de los ductos biliares, dolencia que, además, suele diagnosticarse tardíamente y que, según publica la plataforma global de noticias de salud Medscape, sigue en aumento en la población.

En Puerto Rico, según estudios de 2016 a 2020, el cáncer de hígado ocupó el séptimo lugar entre los cánceres en hombres, con una tasa de incidencia de 3.5 %, mientras que el de páncreas registró una incidencia de 2.6 %, señaló la doctora Veroushka Ballester, especialista en cáncer gastrointestinal y genética asociada a cáncer, del Centro Comprensivo de Cáncer. La investigadora y catedrática, resaltó, además, que la mortalidad por cáncer gastrointestinal ubicó el cáncer colorrectal en primer lugar, seguido por cáncer de hígado y ductos biliares, páncreas, estómago y esófago.

El diagnóstico de estos cánceres, generalmente, se hace con una combinación de métodos. Entre ellos, endoscopia, histopatología y técnicas de imagen (tomografía computarizada, resonancia magnética o tomografía) para evaluar el origen, diseminación y resecabilidad del tumor (cirugía).

Cinco cosas que debes saber

1. Infección con Helicobacter pylori: Según la doctora Ballester, el principal factor de riesgo para cáncer de estómago es la infección con esta bacteria que puede dañar la mucosa protectora del estómago y del intestino delgado. “La gastritis crónica, fumar y llevar dietas deficientes en antioxidantes o tener historial familiar de cáncer de estómago son otros factores”, advirtió. “En el estudio de 2016 a 2020, se encontró que el riesgo de desarrollar cáncer de estómago fue 1.5 veces mayor en hombres que en mujeres”, agregó la doctora Ballester al resaltar que no hay pruebas diagnósticas tempranas para el cáncer gástrico. Además, advirtió que los signos y síntomas son inespecíficos. Entre ellos, mencionó dolor abdominal, pérdida de peso significativa sin motivo, náuseas, vómitos, niveles bajos de hemoglobina y sensación de llenura.

2. Oncología de precisión: Según Medscape, la oncología de precisión está transformando el tratamiento del cáncer de estómago, pero específicamente el de las vías biliares al permitir terapias dirigidas a las características genéticas específicas de cada tumor, lo que aumenta su eficacia. De la misma forma, se han aprobado medicamentos dirigidos contra mutaciones genéticas y se investiga el uso de la inmunoterapia. La doctora Ballester añadió que, debido a que no hay pruebas de detección temprana para este tipo de cáncer intrahepático, es importante estar pendiente a los factores de riesgo y los signos y síntomas para obtener atención temprana. Otros factores asociados a este cáncer se relacionan con el virus de la hepatitis B y C, alto consumo de alcohol, enfermedades relacionadas con el almacenamiento de hierro, cirrosis, obesidad y diabetes, entre otras.

3. Nuevo estándar para el cáncer de esófago avanzado: En marzo de 2025, la FDA aprobó el inhibidor de proteína tislelizumab en combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea para el carcinoma escamoso de esófago avanzado o metastásico en adultos, según publica Medscape. “Una vez se diagnostica el cáncer gástrico, se hace una evaluación para conocer el estadio de la enfermedad y, dependiendo de eso, hay veces que solo se necesita resección quirúrgica o una combinación con quimioterapia. Pero no es necesario salir de Puerto Rico para conseguir un tratamiento innovador”, explicó la doctora Ballester, quien destacó que la isla cuenta con los especialistas y la infraestructura para dar un tratamiento óptimo con “una variedad de terapias localizadas y sistémicas específicas para cada uno de estos cánceres”.

4. Estilo de vida: Una de las cosas que se debe tener en cuenta siempre, recalcó la investigadora, es que para los cánceres gástricos no hay pruebas de detección temprana. “Pero, por ejemplo, hay pacientes con historial familiar de cáncer de páncreas y a esos se les hace sonograma endoscópico y pruebas específicas si tienen síntomas, como piel y ojos amarillos (ictericia), dolor abdominal y pérdida de peso”. En ese sentido, la especialista destacó que, aparte del componente genético, también hay factores ambientales que se deben tener en cuenta. Por eso enfatizó en la importancia de un estilo de vida saludable, dejar de fumar, limitar la ingesta de alcohol, bajar de peso y llevar una dieta alta en antioxidantes. “Es clave seguir un estilo de vida saludable y eso incluye hacer ejercicios, tener un peso saludable, limitar el alcohol y dejar de fumar, entre otras cosas. “La alimentación también es clave en la prevención; se debe aumentar la ingesta de frutas y vegetales, así como eliminar hábitos tóxicos, incluyendo el uso de tabaco y alcohol”.

5. Detección temprana: “La detección temprana salva vidas”, enfatizó la doctora Ballester. Explicó que la mayoría de los cánceres gastrointestinales, incluyendo colon, hígado y páncreas, pueden ser “silenciosos” en sus primeras etapas. Por eso, conocer el historial familiar de cáncer puede ayudar a identificar si hay una predisposición genética.