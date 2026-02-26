Carlos Delgado se une a la iniciativa “Bat for the Cure” de Jeep para crear conciencia y prevenir el cáncer de próstata

San Juan - La leyenda boricua del béisbol Carlos Delgado es el portavoz oficial de Bat for the Cure, una iniciativa de responsabilidad social impulsada por las marcas Jeep® que busca educar y crear conciencia sobre el cáncer de próstata.

La campaña promoverá la detección temprana de esta enfermedad mediante pruebas de sangre de PSA, gratis y confidencial, para hombres mayores de 40 años durante el World Baseball Classic 2026 en el Estadio Hiram Bithorn. Con su participación, el esfuerzo busca amplificar un mensaje claro y urgente: la prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Incidencia de cáncer de próstata en Puerto Rico

El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales enfermedades que afecta a los hombres en Puerto Rico.

En la isla se diagnostican, en promedio, 3,300 hombres cada año. Uno de cada 6 puertorriqueños enfrentará esta enfermedad a lo largo de su vida.

Actualmente, el cáncer de próstata representa aproximadamente el 16 % de las muertes por cáncer en hombres.

A pesar de estas cifras, muchos hombres postergan la realización de las pruebas de cernimiento por desconocimiento, temor o falta de acceso. Bat for the Cure busca transformar esa realidad, llevando orientación y servicios preventivos directamente a uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

“Me siento honrado de unirme a Jeep en esta iniciativa tan necesaria y loable que utiliza el escenario del béisbol para enviar un mensaje que importa: la prevención salva vidas. La prueba de PSA es una herramienta clave para detectar a tiempo el cáncer de próstata, y hoy estamos facilitando acceso directo a los hombres que deben hacerse este examen. Invito a todos los hombres a que den ese paso y se hagan la prueba”, expresó el máximo jonronero boricua en las Grandes Ligas y presidente y fundador de la Fundación Extra-Bases.

Unión de voluntades contra el cáncer de próstata

Gracias a un acuerdo colaborativo con Laboratorios Clínicos Toledo y el respaldo de la Asociación de Urólogos de Puerto Rico, se estarán ofreciendo pruebas gratuitas de PSA durante ciertas fechas seleccionadas del torneo en el área de Jeep.

La prueba PSA (antígeno prostático específico) es un simple análisis de sangre que permite detectar posibles anomalías en la próstata en etapas tempranas, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son considerablemente mayores.

Desde la perspectiva de las marcas, la iniciativa responde a una responsabilidad clara de utilizar su plataforma y visibilidad para impulsar acciones preventivas concretas en beneficio de la comunidad. “Entendemos que tener presencia en un evento de esta magnitud conlleva una responsabilidad mayor. No se trata solo de estar presentes, sino de generar impacto real. Como marcas que forman parte de la vida de miles de familias puertorriqueñas, asumimos el compromiso de promover la prevención y facilitar el acceso a pruebas que pueden salvar vidas. Bat for the Cure es nuestra manera de convertir visibilidad en acción porque el béisbol nos une, pero la salud nos mantiene en el juego”, indicó Ricardo García, gerente general de Stellantis.

Por su parte, el urólogo aliado a la campaña destacó la importancia de normalizar la conversación sobre la salud masculina: “El cáncer de próstata, cuando se detecta en etapas tempranas, tiene altas probabilidades de tratamiento exitoso. La prueba PSA es rápida, accesible y puede ofrecer información crucial para actuar a tiempo. Iniciativas como esta ayudan a eliminar barreras y acercar la prevención a donde están los hombres, que es precisamente donde debemos impactar”, señaló el Dr. Alvin López-Pujals, portavoz y pasado presidente de la Asociación de Urólogos de Puerto Rico.

Las pruebas estarán disponibles en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo de 2026, en los siguientes horarios:

Se invita a todos los hombres mayores de 40 años a aprovechar esta oportunidad gratuita durante el torneo.