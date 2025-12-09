Cautela con los tratamientos de reemplazo hormonal en las pacientes de cáncer

Si atravesar la menopausia es un proceso de retos para la mujer porque debe asimilar los cambios en su cuerpo y en su estilo de vida, esto se complica cuando es paciente de cáncer, ya que no en todos los casos se puede suplementar con tratamientos hormonales.

Cuando la menopausia inicia, es cuando la mujer deja de tener su menstruación por 12 meses. Este proceso viene acompañado de múltiples síntomas que pueden ser diferentes en cada una.

“Los ovarios producen estrógeno y progesterona, pero luego, en la menopausia, dejan de producir estas hormonas y esto puede tener efectos secundarios, como los sofocos, resequedad vaginal, dolor en los huesos, pérdida de cabello, aumento en peso, aumento en grasa abdominal y otros síntomas”, explicó la doctora Nicole Lugo Santiago, ginecóloga oncóloga del GynOnco Group.

Es entonces cuando se recomienda el reemplazo hormonal con el propósito de “suplementar con estas hormonas, sea estrógeno o progesterona, para mitigar algunos de estos efectos secundarios no deseables”, señaló.

Sin embargo, cuando la menopausia llega a la vida de una paciente de cáncer, es importante tomar previsiones, ya que hay casos donde no se puedem brindar los tratamientos hormonales.

“Dependerá del tipo de cáncer y cuál es el síntoma a atacar. Sin embargo, el tratamiento hormonal no se ofrece a las pacientes que hayan tenido algún tipo de cáncer y, más aún, si es receptivo a hormonas, o sea, que el cáncer se alimenta de ese tipo de hormonas”, indicó.

“Muchas veces, los tipos de cáncer más comunes en las mujeres tienen que ver con el exceso de ciertas hormonas, específicamente progesterona; y esos son cáncer de ovario, de útero y de seno”, detalló.

Como ejemplo, la doctora Lugo explicó que “si la mujer tuviese cáncer de seno y expresa receptores de estrógeno y progesterona —es decir, si el tumor se alimenta de esas hormonas—, la preocupación es que, si le suplementa con hormonas sistémicas que atraviesan todo el cuerpo, podría aumentar el riesgo de que el cáncer regrese o se esparza. Por eso existe tanta cautela con el uso de hormonas suplementarias en esta población”.

Hay alternativas de tratamientos

Así como la menopausia es bien variada, en el sentido de los síntomas que las pacientes experimentan, las opciones de tratamiento van a variar según el síntoma específico que se intenta tratar.

“Si son los sofocos, hay modificaciones en el estilo de vida, ciertos medicamentos, suplementos naturales y medicamentos no hormonales que pueden ayudar a reducirlos”, dijo.

Para la resequedad vaginal, que es uno de los síntomas más comunes, la doctora Lugo mencionó que “se pueden utilizar lubricantes diarios y supositorios con medicamentos no hormonales”.

“Hay datos y estudios nuevos que demuestran que, para ciertos pacientes, se pueden utilizar ciertas hormonas para el reemplazo hormonal y manejar los síntomas de la menopausia. Por ejemplo, para la resequedad vaginal, el estrógeno vaginal es una crema tópica que se ha estudiado que su absorción a nivel del cuerpo entero es increíblemente mínima, y que no empeora el riesgo de que el cáncer regrese. Si alguien tiene una resequedad vaginal bien difícil de manejar podría, en teoría, recibir estrógeno vaginal como medida de tratamiento, a pesar de haber tenido un cáncer receptivo a hormonas”, informó Lugo.

Ante las diversas opciones que existen y, como cada caso es particular, la especialista sugirió que las pacientes hablen con su oncólogo acerca de los síntomas que están presentando para poder buscar las opciones de tratamientos más adecuadas.

“Tener una buena conversación con el oncólogo sobre cuáles son los síntomas que la están molestando y que sea honesta sobre cuánto le está impactando en su vida. Sabemos que el impacto de los síntomas de la menopausia no tratados, puede ser difícil para su calidad de vida”, acotó la doctora.

Cuidado con los “pellets”

La ginecóloga oncóloga aprovechó para advertir acerca del tratamiento con pellets, esos pequeños implantes subcutáneos que liberan hormonas como estrógeno o testosterona de manera constante en el torrente sanguíneo durante un periodo de 3 a 6 meses.

“La realidad es que los pellets no se deben usar y en Puerto Rico todo el mundo los usa y los recomienda. Hay muchos ginecólogos que los recomiendan y los ponen y no se debe hacer. Si alguien requiere un reemplazo hormonal, debe ser con una receta y debe ser un medicamento que alguien pueda dosificar; un parcho, una pastilla, una crema que uno lleva la receta a una farmacia, y la farmacia le dice exactamente lo que la persona se va a administrar”, resaltó Lugo, quien advirtió sobre el peligro de este tratamiento. “[Con el tratamiento hormonal regular] si tienes un efecto adverso, puedes dejar el medicamento. Pero, con los pellets, no hay vuelta atrás, no te los puedes quitar y tienes que estar meses en lo que eso sale de tu sistema”.

