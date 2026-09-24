Centro de Apoyo Mutuo de ASSMCA: acompaña a quienes sostienen a personas con trastorno por uso de sustancias
Tu bienestar también importa. Conoce cómo recibir apoyo
24 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
24 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
Cuando una persona enfrenta un trastorno por uso de sustancias, el impacto también alcanza a su familia y a quienes la rodean.
Acompañar puede traer miedo, culpa, frustración y dolor. Por eso, quienes forman parte de esa red de apoyo también merecen ser escuchados, comprendidos y acompañados en su propio proceso.
En el Centro de Apoyo Mutuo de ASSMCA encontrarás un espacio seguro, empático y libre de juicios, enfocado en tus fortalezas y en ayudarte a sanar.
Porque tú también mereces apoyo. En ASSMCA, buscamos acompañarte.
Contáctanos en apoyomutuo@assmca.pr.gov
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