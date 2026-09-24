Centro de Apoyo Mutuo de ASSMCA: acompaña a quienes sostienen a personas con trastorno por uso de sustancias

Cuando una persona enfrenta un trastorno por uso de sustancias, el impacto también alcanza a su familia y a quienes la rodean.

Acompañar puede traer miedo, culpa, frustración y dolor. Por eso, quienes forman parte de esa red de apoyo también merecen ser escuchados, comprendidos y acompañados en su propio proceso.

En el Centro de Apoyo Mutuo de ASSMCA encontrarás un espacio seguro, empático y libre de juicios, enfocado en tus fortalezas y en ayudarte a sanar.

Porque tú también mereces apoyo. En ASSMCA, buscamos acompañarte.