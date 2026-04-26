Cómo detener un sangrado y salvar una vida

Las lesiones no intencionales son la primera causa de morbilidad y mortalidad en la edad pediátrica.

Las caídas, choques y laceraciones son algunas de estas lesiones, y cada una de ellas podría producir un sangrado masivo.

¿Tú sabrías qué hacer?

Antes de gritar o decir “no puedo ver sangre”, vamos a actuar.

El programa STOP THE BLEED es un esfuerzo dirigido a salvar vidas. Muchas personas y organizaciones se han unido para promover y educar a la comunidad sobre qué hacer cuando una persona —en nuestro caso, un niño— presenta una hemorragia que debemos detener lo antes posible.

La pérdida de sangre por trauma puede ser mortal, y tú puedes ayudar a detenerla siguiendo estos pasos sencillos:

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Llama al 9-1-1.

Aplica suficiente presión directa sobre la herida.

Si la herida es profunda, rellénala con paños, gasas o cualquier material limpio disponible y continúa aplicando presión firme.

No retires los paños con sangre; continúa aplicando presión.

Si el sangrado persiste, aplica un torniquete una o dos pulgadas por encima de la herida.

Todo esto ocurre en menos de 5 minutos, y probablemente, la ayuda tardará más en llegar.

De acuerdo con el doctor Fernando Joglar, cirujano vascular del Centro de Trauma e instructor de STOP THE BLEED, muchos pacientes se han salvado porque llegan con torniquetes colocados, evitando la pérdida masiva de sangre.

Únete a este esfuerzo de aprender y educar sobre cómo detener un sangrado. Detener una hemorragia salva vidas: una persona puede desangrarse en solo minutos.

Recuerda:

Identifica la herida.

Aplica presión.

Considera rellenarla si es profunda.

Aplica un torniquete una o dos pulgadas por encima de la herida.

Para más información, llama al Dr. Fernando Joglar al 787-777-3760 o visita web stopthebleed.org.