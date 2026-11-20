Vivir con diabetes es aprender a cuidarte más y mejor. Es comprometerte con tu bienestar, rodearte de personas que te acompañen y descubrir que no tienes que hacerlo sola o solo.

Contar con una red de apoyo que escuche, comprenda, guíe y motive hace toda la diferencia. Estudios como “The Role of Social Support in Diabetes Management” (Martínez et al., 2023) destacan que las personas que reciben apoyo integral: emocional, educativo y profesional logran un mejor manejo de su enfermedad y una mejor calidad de vida.

Tipos de apoyo

Apoyo emocional: Es esencial para el bienestar mental y la motivación diaria. Puede venir de la familia, amistades o grupos de apoyo comunitarios, donde las personas comparten experiencias, retos y logros. Este tipo de acompañamiento ayuda a reducir la ansiedad y la sensación de aislamiento que muchas veces acompaña el diagnóstico. Apoyo educativo: Conocer la enfermedad es una de las herramientas más poderosas para manejarla. La educación en diabetes, ya sea a través de citas médicas, programas educativos o plataformas digitales, ofrece las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y conocer las medidas de manejo como la alimentación, medicamentos, actividad física, tecnología y autocuidado, entre otras. Apoyo profesional: El acompañamiento de un equipo multidisciplinario es clave. Médicos, educadores en salud, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras pueden intervenir en distintos momentos del proceso, ofreciendo orientación desde diferentes ángulos y promoviendo un enfoque más completo. Apoyo tecnológico: La tecnología ha revolucionado el autocuidado. Hoy día, herramientas como las aplicaciones móviles, los monitores continuos de glucosa y la telemedicina facilitan el seguimiento y la comunicación entre el paciente y su equipo médico. La clave está en utilizarlas correctamente y con guía profesional, para que se conviertan en aliadas reales en el manejo diario. Apoyo comunitario estructurado: Los grupos de apoyo guiados por profesionales de la salud, como educadores en salud, psicólogos y otros, ofrecen un espacio de aprendizaje activo y solidario. A través de dinámicas, juegos educativos y conversaciones, las personas adquieren conocimientos prácticos mientras fortalecen el compromiso de cuidarse. Estos espacios son ideales para compartir estrategias, desarrollar portavoces, conversar entre pares y construir motivación grupal.

Recomendaciones para los grupos de apoyo

Incluir, al menos, un profesional de la salud que pueda orientar, moderar y referir.

Diseñar actividades interactivas y dinámicas, como juegos educativos, pláticas cotidianas o sesiones de cocina saludable.

Mantener reuniones periódicas (presenciales o virtuales) con un plan mensual de temas.

Promover la confidencialidad y el respeto mutuo.

Evaluar las necesidades del grupo y ajustar los temas según las inquietudes de los participantes.

Motivar la coordinación de actividades entre ellos.

El manejo exitoso de la diabetes requiere una combinación de conocimiento, acompañamiento y motivación. Esto no solo mejora los resultados de salud, sino que también refuerza la confianza y el bienestar de quienes viven con la enfermedad.