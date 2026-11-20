Cómo distintos tipos de apoyo facilitan el manejo de la diabetes
Requiere una combinación de conocimiento, acompañamiento y motivación
20 de noviembre de 2026 - 9:59 AM
20 de noviembre de 2026 - 9:59 AM
Vivir con diabetes es aprender a cuidarte más y mejor. Es comprometerte con tu bienestar, rodearte de personas que te acompañen y descubrir que no tienes que hacerlo sola o solo.
Contar con una red de apoyo que escuche, comprenda, guíe y motive hace toda la diferencia. Estudios como “The Role of Social Support in Diabetes Management” (Martínez et al., 2023) destacan que las personas que reciben apoyo integral: emocional, educativo y profesional logran un mejor manejo de su enfermedad y una mejor calidad de vida.
El manejo exitoso de la diabetes requiere una combinación de conocimiento, acompañamiento y motivación. Esto no solo mejora los resultados de salud, sino que también refuerza la confianza y el bienestar de quienes viven con la enfermedad.
La autora es comunicadora en salud y la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Para más información o conocer sobre nuestros grupos de apoyo, pueden comunicarse al 787-729-2210 o escribir a informacion@diabetespr.org
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: