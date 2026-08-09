Cómo hacer un “reset” emocional

A mitad de año, muchas personas comienzan a sentirse emocionalmente saturadas. El cuerpo sigue funcionando, las responsabilidades continúan cumpliéndose y la rutina parece avanzar con normalidad, pero, por dentro, algo se siente distinto. Hay menos entusiasmo, menos claridad, menos paciencia. Como si la vida se hubiera convertido en una larga lista de tareas resueltas en automático.

El fenómeno es tan común que hoy se habla cada vez más de la necesidad de hacer un “reset emocional” o una pausa consciente para evaluar cómo nos sentimos, reorganizar prioridades y recuperar el equilibrio antes de seguir adelante.

No se trata de abandonar responsabilidades ni de dramatizar el cansancio cotidiano. Tampoco de “empezar de cero”, como si todo lo vivido no contara. Más bien, es reconocer que la mente y el cuerpo también necesitan espacios de recuperación, igual que cualquier batería que lleva demasiado tiempo funcionando sin recargarse.

El psicólogo clínico Roberto Irizarry explicó que este desgaste emocional suele surgir como consecuencia de una exposición prolongada al estrés.

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“Muchas personas utilizan constantemente su energía para resolver problemas, trabajar y luchar por sus metas, sin darse el tiempo necesario para recuperarse emocionalmente”, señaló. “Poco a poco, se desconectan de fuentes importantes de bienestar, descanso y placer, entrando en un modo de supervivencia en el que solo reaccionan y resuelven”, añadió.

A eso se suma que la mitad del año suele funcionar como un espejo incómodo. Enero llega cargado de metas, promesas y expectativas. El periodo entre junio y agosto, en cambio, obliga a mirar la distancia entre lo imaginado y la realidad. Y cuando esa brecha es demasiado grande, aparecen la frustración, la culpa o la sensación silenciosa de estar fallando.

Pero, quizás, una de las señales más claras de que algo necesita atención no es el cansancio físico, sino el vacío emocional. Esa sensación de que los días se parecen demasiado entre sí.

“Todos los días son lunes”, dijo Irizarry al describir cómo muchas personas terminan atrapadas en rutinas repetitivas y emocionalmente desconectadas.

Ahí es donde detenerse importa, ya que muchas personas siguen funcionando aun cuando emocionalmente no están bien. Según Irizarry, la psicología cognitivo-conductual explica que desarrollamos patrones automáticos de pensamiento y conducta que repetimos sin demasiada conciencia. Nos levantamos, resolvemos, cumplimos y avanzamos. Y precisamente por eso, el desgaste puede pasar desapercibido durante meses.

El problema es que el cuerpo casi siempre termina avisando. Aparecen señales como irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad, insomnio, sensación de pesadez emocional o necesidad constante de escapar a través de redes sociales, comida, compras o aislamiento. A nivel físico, el estrés sostenido también puede afectar el sueño, el sistema inmunológico, la presión arterial, la digestión, la tensión muscular y hasta la piel.

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Por eso, hacer un reset emocional no es un lujo ni una moda de bienestar. Es una práctica preventiva de salud mental.

La pregunta es: ¿cómo se empieza?

No necesariamente con cambios radicales. De hecho, la regulación emocional suele comenzar con actos pequeños y sostenidos. Dormir mejor, hacer pausas conscientes durante el día, volver a mover el cuerpo, reducir el tiempo frente a pantallas o redes sociales, escribir lo que sentimos, salir a caminar sin prisa, pasar tiempo en la naturaleza, retomar pasatiempos abandonados, compartir con personas que aporten calma en lugar de agotamiento, son algunas de las recomendaciones de Irizarry.

El psicólogo destacó que actividades como el ejercicio, la escritura terapéutica y el descanso adecuado ayudan a reducir la activación fisiológica del estrés y favorecen el bienestar emocional. También subrayó la importancia de establecer límites personales para evitar la sobrecarga emocional.

Y ahí aparece una de las partes más difíciles del proceso. Esta consiste en aceptar que crecer también implica despedirse de ciertas versiones de uno mismo.

“No todo lo que fue útil en el pasado sigue siéndolo en el presente”, afirmó el especialista. “Soltar no significa fracaso, sino reconocer que algo dejó de ser saludable o funcional”, advirtió.

A veces el agotamiento viene, precisamente, de seguir intentando encajar en dinámicas, expectativas o relaciones que ya no se alinean con quienes somos hoy. Soltar eso no siempre se siente como alivio inmediato. Muchas veces se parece más a un duelo. Pero también puede abrir espacio para una vida menos automática y más consciente.

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Uno de los ejercicios más simples ― y más poderosos ― para comenzar ese proceso es hacer un pequeño check-in emocional diario. Preguntarse con honestidad: ¿cómo me siento realmente?, ¿qué necesito hoy?, ¿qué me está drenando?, ¿qué me está sosteniendo?

“Cuando una persona se siente emocionalmente perdida, el problema muchas veces no es que no sepa qué hacer, sino que lleva tanto tiempo en automático que ya no logra escucharse con claridad”, explicó Irizarry. “Poner en palabras lo que ocurre ayuda a salir del ruido mental y empezar a observar la experiencia con más distancia y menos confusión”, añadió.

Claro que no todo puede resolverse con autocuidado. Hay momentos en que el agotamiento deja de ser una señal de saturación pasajera y se convierte en algo más profundo. Tristeza persistente, ansiedad constante, desesperanza, pérdida de motivación o dificultad para funcionar en la vida diaria, son avisos de que la ayuda profesional es necesaria.

Quizás, la verdadera invitación de mitad de año no es preguntarnos únicamente cuánto hemos logrado, sino cómo nos sentimos mientras intentamos lograrlo.

Es importante recordar que el bienestar no depende solo de productividad, metas cumplidas o agendas llenas. También depende de la capacidad de detenernos antes de rompernos. De reconocer cuándo necesitamos descanso. De volver a conectar con aquello que nos hace sentir vivos. A veces, un reset emocional no cambia toda la vida de inmediato, pero sí puede cambiar la forma en que decidimos seguir viviéndola.