Los enemigos del cerebro humano, uno de los órganos más importantes del cuerpo, buscan la manera de presentarse y acomodarse en tu sistema para perjudicar su buen funcionamiento. ¿Cuáles son estas transgresiones y qué puedes hacer para actuar con voluntad por tu bien?

En primer lugar, se destaca el desconocimiento sobre la salud mental. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins señala, en una encuesta reciente, que una de cada cuatro personas en Estados Unidos recibe anualmente un diagnóstico relacionado con problemas de salud mental (trastornos de ansiedad, depresión mayor, fobia social) o condiciones degenerativas que afectan la función del cerebro (como la enfermedad de Alzheimer). Otro asunto que no se considera en muchas ocasiones es la interacción de ciertos medicamentos con la función cerebral.

Recomendación

Según la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales (NAMI, en inglés), la salud de tu mente es también parte de la salud de tu cuerpo, por lo que no debes tener reparo en indicar si has manifestado algún síntoma particular: problemas de sueño, dolor de cabeza frecuente, falta de aire o pérdida de interés en la vida diaria. Habla sobre estos temas con tu médico, particularmente si algún miembro de tu familia inmediata ha sido diagnosticado con alguna de estas condiciones.

En cuanto a los medicamentos, si comienzas un régimen de tratamiento nuevo o has experimentado síntomas que te preocupen, discute con tu proveedor de cuidado clínico la forma en que tomas tus medicamentos. Idealmente, pudieran realizarse pruebas de laboratorio para verificar si hay exceso de medicamentos que interfieran con la función cerebral y si hay que modificar el plan de tratamiento.

Varios estudios realizados en los últimos dos años han confirmado que el aislamiento social —antes y después de la pandemia— ha aumentado el desarrollo de adicciones (desde el fumar hasta el uso de las redes sociales). Con la falta de interacción social entre familia, amigos o grupos con intereses comunes, se produce una reducción en los estímulos cerebrales entre sus neuronas —la llamada neuroplasticidad—, que es esencial para mantener el cerebro en funcionamiento adecuado.

Recomendación

El psiquiatra José Franceschini Carlo constantemente ha recomendado, en diversos foros, la importancia de estimular el cerebro para aumentar la neuroplasticidad. “No se necesitan hacer grandes esfuerzos, pero hay que tener voluntad”, ha dicho Franceschini Carlo, quien también es especialista en salud de la vejez. “Lo más sencillo siempre funciona bien: aprenderse una canción, leer en voz alta, realizar juegos de mesa, pintar o dibujar (si tiene la habilidad), o hasta conversar con alguien sobre temas interesantes”, comentó.

Otro asunto importante que destacó Franceschini Carlo es evitar el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, así como otras drogas recreacionales. “Cuando las personas comienzan a consumir estos tóxicos desde la adultez temprana, es posible que ya a los 50 o 60 años manifiesten síntomas tempranos que pudieran ser indicio de una condición asociada con la salud cerebral”, destacó.

Dos de los enemigos más perjudiciales para el cerebro provienen de los efectos del estrés y la ansiedad, que promueven malos hábitos como descanso inadecuado, mala nutrición y falta de actividad física.

Recomendación

“La buena alimentación, el ejercicio y los buenos hábitos de sueño combaten esos ‘pecados’”, admitió la licenciada Wanda María Curbelo Rodríguez, nutricionista dietista certificada. “Entre otros nutrientes, el cerebro necesita grasas (preferiblemente las omega-3 y omega-6, que se obtienen de las nueces y las semillas) y la glucosa (obtenida de los carbohidratos complejos, como granos enteros, frutas y vegetales) para funcionar adecuadamente”, dijo la nutricionista, quien añadió que también son importantes las vitaminas del complejo B y los flavonoides.

“El ejercicio y el buen descanso también son importantes para la oxigenación y la renovación celular del cerebro, por eso se recomienda, además de una dieta balanceada, la actividad física o el ejercicio adaptado a su edad y condición física”, destacó.

Muchas personas experimentan falta de amor propio, carencia de propósito y poca paz interior. En una entrevista realizada para la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, la doctora Karen Swartz explicó que “el enojo crónico te coloca en un modo de lucha y defensa que produce numerosos cambios en el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respuesta inmune. Estos cambios aumentan los riesgos de depresión, enfermedad cardíaca y diabetes, entre otras condiciones”, subrayó.

Infogrática de los efectos del enojo en el cerebro (NICABM)

Recomendación

Swartz insistió en que perdonar “es un proceso activo en el que realizas una decisión consciente de dejar ir los sentimientos negativos”, señaló. Finalmente, explicó la médica, soltar el enojo, el resentimiento y la hostilidad produce empatía y compasión, lo que permite una mejor percepción de ti mismo y mejora la calidad de tus pensamientos.