Conoce las consecuencias del uso desmedido de la tecnología

¡Qué no se me pase nada!: las repercusiones de la hiperconexión

Otros acrónimos, como NoMO ( no mobile ) o nomofobia -que se refiere a la ansiedad y el miedo por no tener acceso al teléfono móvil-, se han extendido, a partir de la intensificación de la actividad cibernética y tecnológica. Mientras, el FOPO ( fear of other people’s opinions ), o el miedo a la opinión de los demás, está ligado al deseo de ser aceptados.

A su vez, FOBO es un acrónimo utilizado para referirse tanto al miedo a estar desconectado y no poder acceder a internet (fear of being offline), como al miedo a mejores opciones (fear of better options) que provoca lo que se conoce como “parálisis por análisis”, o no poder tomar una decisión por darle demasiadas vueltas a las alternativas. En el ámbito laboral, apunta al miedo a quedarse obsoleto o anticuado (fear of being obsolete) y ser sustituido por las nuevas tecnologías. En la jerga de los más jóvenes, ha calado el acrónimo YOLO (you only live once) o solo se vive una vez. Aunque refuerza vivir el presente, también se ha advertido sobre la inclinación hacia una actitud temeraria o imprudente exaltada por este lema.