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Conoce SE BUSCA y sé parte del cambio

ASSMCA invita a reducir el estigma asociado a los trastornos por uso de sustancias y promover una mirada más humana hacia quienes los enfrentan

23 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
SE BUSCA comprensión y apoyo; y tú puedes hacer tu parte para derribar las barreras para la recuperación. (Suministrada)

La Dra. Catherine Oliver Franco, administradora de ASSMCA, presenta el propósito de SE BUSCA, una campaña dirigida a reducir el estigma asociado a los trastornos por uso de sustancias y promover una mirada más humana hacia quienes los enfrentan.

A través de esta iniciativa, profesionales de ASSMCA compartirán recomendaciones y herramientas para familiares y cuidadores, con el fin de orientarles en el proceso de acompañar a un ser querido.

Porque el estigma puede convertirse en una barrera para la recuperación. La comprensión, el respeto y el apoyo pueden hacer la diferencia.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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