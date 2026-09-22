Covid, influenza y virus sincitial amenazan la salud de los adultos mayores

Las enfermedades crónicas y otros diagnósticos en la tercera edad aumentan la susceptibilidad de esta población a infecciones como el covid-19, la influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Para protegerlos, es necesario cortar las cadenas de contagio, mientras se atiende el desarrollo de síntomas similares en estas enfermedades, como fiebre, dificultad para respirar, confusión, deshidratación y disminución severa del apetito, entre otros factores que pueden exacerbar sus respectivos padecimientos.

Covid-19

Miriam Ramos Colón, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, reveló que Puerto Rico se encuentra en un nivel de transmisión alto de covid-19 con 2,943 casos reportados y unas 37 hospitalizaciones durante la semana del 23 al 29 de agosto.

“Además de que su nivel de transmisión es alto, hay una tendencia al alza. Si comparamos los datos, por ejemplo, a mediados de julio, cuando los casos estaban entre 400 y 500 por semana, actualmente ya estamos en 2,943 casos”, señaló.

PUBLICIDAD

El rango de edad con más contagios es de 0 a 9 años y la región con la mayor tasa de infecciones es Bayamón.

Mientras que en el grupo de adultos mayores de 60 años se han registrado unos 5,239 para esta temporada que va del 1 de enero al 31 de diciembre.

Según la epidemióloga, “esto representa el 26.4 % de la totalidad reportada en la presente temporada”.

Influenza

La temporada de influenza inició el 5 de julio de 2026 y culmina el 4 de julio de 2027 y “al 29 de agosto tenemos acumulados unos 2,816 casos”, dijo Ramos Colón.

No obstante, aseguró que “al momento, estamos por debajo del umbral epidémico”.

Asimismo, destacó que la evidencia de las pruebas de laboratorio indica que predomina la influenza tipo A.

“El mayor número de casos se registró en el grupo de 0 a 4 años, con un total de 154 casos. El porcentaje de hospitalización para esta semana es de aproximadamente 6.5%”, sostuvo, al resaltar que “la región con mayor cantidad de casos durante esta temporada es Bayamón”.

Mientras que la población de adultos mayores de 60 años ha presentado unos 527 casos, en lo que va de temporada, para un 18.71 %.

Virus respiratorio sincitial

Sobre el virus respiratorio sincitial (VRS) expuso que “es un poco más característico en poblaciones menores”.

De unos 1,030 casos acumulados en lo que va de 2026, principalmente en la región de Mayagüez, la mayoría son infantes y preescolares de 1 a 4 años con un 42 %. Mientras que el porcentaje de contagio en menores de 1 año es de 36.9 %.

PUBLICIDAD

“Si sumamos los menores de 0 a 4 años, representan prácticamente un 80 % de los casos. Para personas mayores de 65 años, representan solamente un 9.8 %”, resaltó.

Riesgos del adulto mayor

El médico de familia y especialista en medicina deportiva, Luis Enrique Román Sánchez, quien labora en Clínicas Simply, validó “una mayor alza en nuestros pacientes por virus de influenza y covid”.

Ante la situación, alertó a estar atentos a síntomas como “tos, congestión, fiebre, cansancio”, ya que en el adulto mayor “se exacerban también sus enfermedades crónicas”.

“Con la edad disminuye la respuesta de nuestro sistema inmune y, en general, la capacidad de nuestro sistema cardiorrespiratorio. Esto provoca que los mayores de 65 años sean más susceptibles a este tipo de virus”, expuso.

En tanto, destacó que las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “indican que los pacientes mayores de 65 años representan entre un 50 % y un 60 % de las hospitalizaciones a nivel nacional asociadas a estos virus”.

Vacunación: la herramienta más efectiva

Ramos Colón urgió la adopción de medidas preventivas para romper las cadenas de contagio, principalmente en las poblaciones con enfermedades crónicas e incluyendo a los adultos mayores.

Una de las herramientas más efectivas es la vacunación, según la experta.

A modo de ejemplo, reveló que durante la presente temporada de influenza “se han administrado unas 64,801 vacunas”.

“Cuando vemos los porcentajes de vacunación, el grupo de 65 años tiene mayor porcentaje de cobertura con un 53 %. Esto implica que, de las 64,801 vacunas administradas en Puerto Rico para esta temporada, 34,353 corresponden al grupo de mayores de 65 años”, celebró.

PUBLICIDAD

Medidas de prevención

Ramos Colón recordó que los virus respiratorios se transmiten por el aire, “aunque también se pueden propagar por contacto con superficies contaminadas”.

“Lo más importante es seguir las etiquetas universales; la manera de conducirse cuando uno va a toser, como es toser doblando el codo para que las gotitas no se dispersen en el lugar en que estamos”, explicó.

Igualmente, abogó por el lavado de manos frecuente con agua y jabón.

“Ante la ausencia de agua y jabón, se puede utilizar el hand sanitizer tomando en consideración que este producto no sustituye el lavado de manos frecuente. La recomendación es que, luego de tres o cuatro veces de usar el hand sanitizer, te laves las manos con agua y jabón”, subrayó.

¿Cuándo buscar ayuda médica?

Finalmente, el doctor Román Sánchez aconsejó vigilar la sintomatología presentada para evitar complicaciones y recibir asistencia médica a tiempo.

Según el médico, “hay que estar pendientes de síntomas como dificultad para respirar o señales de confusión que no sean consecuencia de alguna enfermedad diagnosticada o de su comportamiento habitual”.

Otros síntomas son deshidratación, disminución severa del apetito, dificultad respiratoria, fiebre, entre otros.