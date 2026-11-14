¿Cuánto cuesta realmente vivir con diabetes?

Cuando hablamos del cuidado de la diabetes, solemos pensar en la alimentación, los medicamentos y el monitoreo de los niveles de azúcar en sangre. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cuánto cuesta atender todas estas necesidades?

Para muchas personas y familias en Puerto Rico, vivir con diabetes también significa organizar el presupuesto, coordinar la transportación y tomar decisiones económicas que pueden influir en el cuidado de la salud. Y es que el costo de cuidarse va mucho más allá del gasto médico.

Hoy te invito a pensar en todo lo que puede necesitar una persona para manejar su diabetes. Además de los medicamentos, están los glucómetros (equipo para medir el azúcar en sangre), tirillas, lancetas, materiales para administrar la insulina y las visitas a diferentes profesionales de la salud. Aunque una persona tenga plan médico, puede enfrentar copagos, deducibles o gastos por servicios y productos que no estén cubiertos.

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A esto se suman otros costos que muchas veces pasan desapercibidos, como lo son la gasolina, el estacionamiento, la transportación y hasta las horas de trabajo que una persona o su familiar debe dedicar para asistir a una cita médica. También pueden surgir ajustes en el presupuesto destinado a la alimentación, especialmente cuando se necesitan modificar algunos hábitos o atender recomendaciones nutricionales particulares.

Cuando sumamos estos gastos, podemos comprender mejor por qué cuidar una enfermedad crónica también puede representar un reto económico.

¿Qué sucede cuando el dinero no alcanza para todo?

Imagina que una persona necesita comprar sus medicamentos, asistir a una cita y cubrir los gastos habituales de su hogar durante la misma semana. Estas situaciones pueden llevar a retrasar citas, posponer la compra de alimentos o tener dificultades para seguir el tratamiento recomendado. Y es importante reconocer que estas decisiones no siempre responden a una falta de interés por cuidar la salud. En ocasiones, reflejan barreras económicas que limitan las opciones disponibles.

Aunque no todos los gastos pueden evitarse, conocer los recursos disponibles puede ayudar. Conversa con tu equipo de profesionales de la salud si tienes dificultades para costear tus medicamentos o suministros. Pregunta por alternativas de tratamiento, programas de asistencia y opciones cubiertas por tu plan médico.

Hablar del costo de la diabetes nos invita a reflexionar sobre la importancia de contar con servicios accesibles, educación en salud y alternativas que respondan a las necesidades de nuestra población. Detrás de cada medicamento, cita o suministro hay una persona y, muchas veces, familias haciendo hasta lo imposible por cuidar su salud.

El acceso al cuidado no debería depender únicamente de cuánto dinero tenemos disponible.