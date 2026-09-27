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Cuida tu corazón antes de que surja una emergencia

La edad, el historial familiar y los factores de riesgo ayudan a determinar las evaluaciones cardiovasculares más apropiadas para cada persona

27 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Los hospitales Auxilio Mutuo de Hato Rey y Auxilio Mutuo San Pablo en Bayamón ofrecen una red integrada de atención cardiovascular diseñada para acompañar al paciente en todas las etapas de su cuidado, desde la prevención y el diagnóstico hasta los tratamientos más complejos. (Shutterstock)

Cuidar la salud cardiovascular va mucho más allá de reaccionar ante un dolor de pecho. La prevención, el control de los factores de riesgo y la identificación temprana de enfermedades cardíacas se han convertido en herramientas esenciales para enfrentar una de las principales amenazas a la salud de los puertorriqueños y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con enfermedades cardiovasculares.

La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y los antecedentes familiares continúan siendo algunos de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Lo preocupante es que muchas de estas afecciones pueden estar presentes durante años sin causar síntomas evidentes. Por esta razón, los especialistas enfatizan la importancia de realizar evaluaciones preventivas periódicas, incluso en personas que no presentan síntomas.

Aunque algunas enfermedades cardíacas pueden desarrollarse de forma silenciosa, existen señales que nunca deben pasarse por alto: dolor o presión en el pecho, falta de aire, palpitaciones, mareos, cansancio excesivo, hinchazón en las piernas o episodios de pérdida de conocimiento son síntomas que pueden indicar la necesidad de una evaluación médica especializada.

En Puerto Rico, los hospitales Auxilio Mutuo de Hato Rey y Auxilio Mutuo San Pablo en Bayamón ofrecen una red integrada de atención cardiovascular diseñada para acompañar al paciente en todas las etapas de su cuidado, desde la prevención y el diagnóstico hasta los tratamientos más complejos. Ambas instituciones reúnen a más de 45 especialistas en cardiología clínica e intervencional, cardiología pediátrica, radiología cardiovascular invasiva, electrofisiología y otras subespecialidades dedicadas al cuidado integral del corazón.

Además, ofrecen cuidado intensivo cardiovascular, cirugía cardiovascular y torácica, así como servicios altamente especializados para pacientes con enfermedades complejas.

El trabajo multidisciplinario de sus profesionales permite ofrecer una atención coordinada, integral y centrada en las necesidades de cada paciente. Ambas instalaciones se complementan y cuentan con tecnología avanzada para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluyendo salas de cateterismo, laboratorios de electrofisiología, estudios vasculares especializados y modernas áreas quirúrgicas para la atención de enfermedades cardiovasculares complejas.

La detección temprana permite identificar enfermedades cardiovasculares antes de que se conviertan en emergencias médicas. Para ello existen estudios diagnósticos no invasivos como electrocardiogramas (EKG), pruebas de esfuerzo, monitoreo Holter, ecocardiogramas y estudios vasculares especializados que ofrecen información valiosa sobre el funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio. Sin embargo, cuando se requiere una evaluación o tratamiento más avanzado, es importante que los pacientes tengan acceso a servicios especializados y tecnología de vanguardia.

Los especialistas coinciden en que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para proteger la salud cardiovascular. Mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente, controlar enfermedades como la hipertensión y la diabetes, evitar el consumo de tabaco y acudir a chequeos médicos periódicos son medidas que ayudan a disminuir significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas.

Cuidar el corazón no debe comenzar cuando aparece una emergencia, sino mucho antes, mediante la prevención, la evaluación periódica y el acceso oportuno a atención especializada.

Consulta con tu médico cuáles son los estudios preventivos recomendados según tu edad, historial familiar y factores de riesgo. Para programar una cita o recibir más información, llama al 787-758-2000 ext. 1015.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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