De la ingeniería industrial al “wellness”

Meritzaly Torres, mejor conocida como “MeryMery”, es ingeniera industrial graduada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez y posee una maestría en Gerencia de Ingeniería.

Nacida y criada en Santa Isabel, es madre, esposa y fundadora de Wellness Center by MeryMeryFitness, un espacio enfocado en el bienestar integral de la mujer.

Luego de completar sus estudios universitarios en el 2012, comenzó su carrera profesional en la industria aeroespacial en el área de ingeniería de calidad. Mientras desarrollaba su carrera profesional, también atravesaba procesos personales que eventualmente la conectarían profundamente con el wellness.

Durante distintos momentos difíciles en su vida, encontró en el ejercicio una herramienta que la ayudó a fortalecerse emocional y mentalmente. Según contó, además de su fe en Dios, el bienestar físico se convirtió en una parte importante de su proceso de transformación personal.

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No fue hasta la pandemia del 2021 que nació oficialmente MeryMeryFitness. Con el cierre de gimnasios durante el COVID-19, amistades comenzaron a pedirle rutinas y recomendaciones de ejercicios, despertando en ella una nueva visión.

Motivada por ese propósito, obtuvo una certificación como Personal Trainer y comenzó a ofrecer entrenamientos virtuales para mujeres mientras mantenía simultáneamente su trabajo a tiempo completo en la industria aeroespacial.

En el 2022 asumió un nuevo rol como supervisora de un departamento de ingeniería de calidad, descubriendo una pasión particular por el liderazgo, el desarrollo de personas y el manejo de equipos de trabajo.

Paralelamente, el proyecto de MeryMeryFitness continuaba creciendo. Fue entonces cuando, en el 2023, abrió oficialmente Wellness Center by MeryMeryFitness, primero en un espacio pequeño pero con una visión clara: crear una comunidad femenina enfocada en bienestar, autoestima, salud emocional y amor propio.

“Siempre soñé con crear un espacio donde las mujeres no se sintieran juzgadas y pudieran sentirse apoyadas durante su proceso”, compartió.

En el 2025 tomó la decisión de renunciar a su carrera profesional para dedicarse completamente a Wellness Center by MeryMeryFitness y continuar desarrollando proyectos enfocados en el bienestar femenino.

Uno de ellos es EVA™, un sistema inspirado en principios de ingeniería industrial aplicados al wellness. EVA™ significa Evaluación, Valoración y Acción, y busca acompañar a las mujeres de manera más estructurada y personalizada en sus procesos de bienestar mediante análisis, seguimiento y dirección.