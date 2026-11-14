Día Mundial de la Diabetes: prevenir también es acompañar

En muchas familias puertorriqueñas, la diabetes forma parte de las conversaciones de todos los días. Sabemos quién utiliza insulina, quién tiene una cita pendiente y quién necesita cambiar su alimentación. Esa cercanía puede hacernos pensar que conocemos lo suficiente. Sin embargo, todavía necesitamos convertir la información en oportunidades reales de prevención y cuidado.

Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra de personas que viven con diabetes en el mundo alcanzó los 830 millones en 2022, en comparación con los 200 millones de 1990. La magnitud del aumento exige que la prevención ocupe un espacio permanente en nuestras decisiones personales y colectivas.

Es importante distinguir que la diabetes tipo 2, en muchos casos, puede prevenirse o retrasarse mediante hábitos saludables y que, actualmente, no existe una forma establecida de prevenir la diabetes tipo 1. Esa diferencia nos recuerda que debemos educar con precisión y evitar responsabilizar a todas las personas por su diagnóstico.

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La diabetes tipo 1 apoya esta necesidad de educar sin juzgar. Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca por error a su propio páncreas, anulando por completo la producción de insulina. Quienes la padecen, desde la infancia hasta la edad adulta, dependen de la administración diaria de insulina para sobrevivir y deben manejar su glucosa minuto a minuto. Comprender que esta enfermedad no está vinculada a los hábitos de vida es vital para sustituir el prejuicio social por empatía y un apoyo médico integral.

Prevenir tampoco puede reducirse a recomendar que alguien coma mejor o haga ejercicio. Necesitamos considerar si tiene alimentos accesibles, espacios seguros para moverse, tiempo para descansar y servicios de salud disponibles. Una recomendación se vuelve más útil cuando viene acompañada de condiciones que permiten ponerla en práctica y, sobre todo, de empatía.

Las empresas pueden facilitar las citas preventivas o los servicios de salud en su ámbito. Las familias pueden compartir cambios sin convertir la mesa en un espacio de vigilancia. Las comunidades pueden organizar actividades accesibles. Y cada persona puede conversar con su profesional de salud sobre sus factores de riesgo y las pruebas que le corresponden, sin esperar necesariamente a sentirse enferma.

Durante los pasados meses, los Capitanes Azules de la APD (Asociación Puertorriqueña de Diabetes), un grupo de colaboradores, profesionales de la salud, corredores con diabetes tipo 1, han asumido la misión de motivar y movilizar a la comunidad rumbo a Encaminada 5K. Han organizado fogueos, alianzas con clubes de running y acompañado a quienes se preparan para caminar o correr. Desde la Asociación Puertorriqueña de Diabetes reconocemos y agradecemos su tiempo, entusiasmo y compromiso con esta causa. Su apoyo ha sido fundamental para sumar participantes y demostrar que, cuando nos acompañamos, cada paso puede convertirse en una oportunidad para promover salud y solidaridad.

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El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, ofrece una oportunidad para comenzar. Desde la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, los invitamos a Encaminada 5K en el Escambrón y al Círculo Humano Azul que formaremos después del recorrido. Ese símbolo de unidad cobra sentido cuando asumimos responsabilidades compartidas.

Ojalá esta conmemoración deje una decisión concreta en cada hogar: coordinar esa evaluación pendiente, buscar orientación o acompañar a alguien. La prevención se construye con pasos posibles y apoyo sostenido durante todo el año.

Este 14 de noviembre dedicamos nuestra jornada a la memoria de Brenda Ortiz Marte, nuestra querida administradora, quien durante más de 20 años fue parte esencial de la familia de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Brenda vivió con diabetes tipo 1 y compartió con nosotros su tiempo, su esfuerzo y su compromiso con las personas a quienes servimos. Hoy, su ausencia nos duele, pero su huella permanece en el trabajo que construimos juntos y en el cariño de quienes la conocimos. Al caminar, correr y unirnos en el Círculo Humano Azul, también la llevaremos presente.

Por ti, Brenda, y con todo lo que nos dejaste, seguimos adelante.