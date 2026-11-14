Diabetes tipo 1 autoinmune: la inspiradora historia de Naomi Piñeiro

En 2025, mi vida cambió de una manera que jamás imaginé. Después de vivir durante dos años con un diagnóstico de diabetes tipo 2, una hospitalización por cetoacidosis diabética me llevó a descubrir que realmente vivía con LADA, una forma de diabetes tipo 1 autoinmune diagnosticada en adultos.

Tenía 31 años y el futuro que había imaginado para mí se llenó de incertidumbre. De repente, tenía que aprender a vivir con una enfermedad que requeriría atención constante. Sentía que mi propio cuerpo me había fallado. Tenía mil preguntas y, sobre todo, me preocupaba mi salud, cómo prevenir complicaciones a largo plazo y qué significaría este diagnóstico para mi familia.

Aceptar que viviría con una enfermedad crónica por el resto de mi vida fue un proceso de duelo. En medio del miedo y la frustración, encontré consuelo en correr. Lo que comenzó como una forma de autocastigo se transformó, poco a poco, en una herramienta de empoderamiento.

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Al cruzar la meta de mi primer medio maratón, sentí que podía volver a confiar en mí misma. Hoy, después de completar tres maratones en un mismo año, París, Berlín y Nueva York, cada meta representa mucho más que un logro deportivo.

Correr con diabetes tipo 1 requiere preparación, educación y decisiones constantes. Antes de entrenar, considero mi glucosa, la insulina activa, la alimentación y la hidratación. Durante cada corrida monitoreo mis niveles y llevo conmigo lo necesario para manejar las fluctuaciones de glucosa, ya sean carbohidratos de acción rápida para tratar una hipoglucemia o insulina cuando es necesario.

Correr con diabetes no se trata de alcanzar números perfectos, sino de encontrar un balance que me permita sentirme bien, entrenar con seguridad y disfrutar del proceso.

Como Capitana Azul de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, quiero transformar mi experiencia en una oportunidad para educar, acompañar y dar esperanza a nuestra comunidad.

Mi propósito no es demostrar que vivir con diabetes es fácil, porque no lo es. Quiero que quienes reciben un diagnóstico sepan que no están solos, que existen herramientas, grupos de apoyo y que pueden construir una vida llena de posibilidades.

La diabetes es parte de mi historia, pero no tiene la última palabra sobre mi futuro.