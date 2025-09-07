Opinión
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Dr. Mariani Nutrition: salud integral al alcance de todos

Combina nutrición, control de peso y suplementos de alta calidad para apoyar un estilo de vida equilibrado

7 de septiembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Dr. Pedro Mariani, especialista en medicina primaria y obesidad. (Suministrada)

Con más de 20 años de experiencia, Dr. Mariani Nutrition provee soluciones de bienestar integral en Puerto Rico.

Su enfoque no se centra en dietas, sino en un sistema integrado de salud que combina nutrición, control de peso y suplementos de alta calidad para apoyar un estilo de vida equilibrado.

Con más de 200,000 pacientes beneficiados, la compañía ofrece productos como las batidas Dual Force con dos proteínas (whey & casein), vitaminas y suplementos, disponibles en su tienda online, en las farmacias de la comunidad Pharmamax y Caridad, y en las Clínicas Dr. Mariani.

Para información, accede a drmarianinutrition.com o síguelo en Facebook e Instragram/Dr. Mariani Nutrition.

Puerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
