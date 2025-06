Ejercicio: un poderoso aliado en la salud masculina

Además de proteger el corazón, el ejercicio también juega un papel crucial en el equilibrio hormonal masculino. A medida que los hombres envejecen, es común que experimenten una disminución gradual en los niveles de testosterona, la principal hormona sexual masculina. Esta disminución puede resultar en una serie de problemas de salud, como la pérdida de masa muscular, la disfunción eréctil y la fatiga. Los riesgos de que esto suceda pueden reducirse con el ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, pues este ayuda a estimular la producción de testosterona y mitiga estos efectos no deseados.

A pesar de las ventajas evidentes de la actividad física, a muchas personas se les hace difícil incorporar el ejercicio a su rutina de vida. Los argumentos van desde la falta de tiempo o motivación hasta el desconocimiento; es decir, no saben cómo comenzar ni qué rutina adoptar.

Si este es el caso, puedes buscar inspiración en vídeos o redes sociales. También puedes buscar la asistencia de un entrenador personal. Pero, ojo, siempre debes contar con la autorización de tu médico de cabecera para asegurarte de que puedes realizar el ejercicio de tu preferencia. Esto es esencial para que te guíe en cuanto al nivel y el tipo de ejercicios que son seguros para ti, según tu condición física. Por ejemplo, si no has hecho ejercicio en mucho tiempo, no debes comenzar con una rutina intensa, sino con ejercicios leves y aumentar de nivel gradualmente.