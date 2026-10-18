El ABCD del Medicare: qué cubre cada parte y cuál necesitas según tu salud

Conocer el alcance de sus beneficios de Medicare es tomar el control de su salud y, aunque el plan médico establecido en 1964 proporciona servicios a todos sus beneficiarios, es imperante familiarizarse con la terminología utilizada para entender hasta dónde se extiende su cobertura.

Uno de los aspectos más relevantes es que el seguro médico que en Puerto Rico abarca a sobre unas 750 mil personas, según datos ofrecidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para agosto de 2026, se divide en cuatro partes: A, B, C y D.

¿En qué consiste? Veamos.

La parte A es el seguro de hospital que ayuda a pagar los servicios de hospitalización, el centro de enfermería especializada, el cuidado de hospicio y el cuidado de salud en el hogar. Es lo que el beneficiario o su patrono paga mientras la persona estuvo trabajando.

Mientras que la parte B es el seguro médico que provee asistencia con el pago de cuidado ambulatorio y domiciliario, así como el equipo médico duradero, entre estos, sillas de ruedas, andadores, camas de hospital y servicios preventivos como exámenes, vacunas y visitas anuales de bienestar y algunos medicamentos que el médico compra y se administra en sus oficinas.

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Según la directora de CMS en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Marina Díaz, “la parte B es la que nosotros, a los 65 años, podemos comprar; se nos va a deducir del seguro social si estamos devengando ingresos de seguro social”, de lo contrario, la persona la paga directamente a Medicare trimestralmente.

“La parte B cubre todo lo ambulatorio: visitas al médico, rayos X, laboratorios, equipo médico duradero como sillas de ruedas, camas de posición, etcétera. La parte B es la más amplia porque cubre la mayoría de los servicios que recibimos, mientras somos beneficiarios del Medicare”, detalló.

Mientras que la alternativa conocida como la parte C es un plan de Medicare Advantage.

“Medicare Advantage ofrece una alternativa a Medicare original para sus necesidades de salud y medicamentos. Con esta alternativa, la persona recibe beneficios a través de un plan de salud privado aprobado por Medicare e incluye la parte A, la parte B y, generalmente, la parte D”, subrayó.

En cuanto a la parte D, atiende el costo de la cobertura de medicamentos solamente.

Cabe destacar que los planes de salud que ofrecen este tipo de cubierta de Medicare “son compañías privadas que Medicare les permite pagarles o venderles la cubierta de medicamentos a aquellas personas que tienen el Medicare original”.

“El Medicare original incluye la parte A, que es el seguro de hospital, y la parte B, que es la cobertura médica. La ventaja del Medicare original, aun cuando puede haber más costos de bolsillo para el beneficiario, es que puede ir a recibir servicios con cualquier proveedor que acepte Medicare”, expuso.

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Con el Medicare original, la persona puede ir a Estados Unidos sin necesidad de referidos o limitaciones por redes de proveedores. Adondequiera que se acepte el Medicare, uno puede ir a recibir servicios.

Por otro lado, destacó que cuando un beneficiario se matricula en un Medicare Advantage o Parte C, obtiene ciertas ventajas, ya que “le va a cubrir servicios y artículos que no cubre el Medicare original”.

Algunos renglones atendidos por estos planes médicos son salud dental, visual, auditiva, entre otros conocidos como beneficios suplementarios.

Sin embargo, la desventaja es que el beneficiario solo puede recibir servicios en Puerto Rico.

Seguros suplementarios

De otra parte, recordó que Medicare original cubre el 80 % de los costos de los servicios bajo la parte B.

Por eso, existen los seguros suplementarios o Pólizas Medigap (Medicare Supplement Plans las venden compañías privadas y que cubren los costos de copagos, coaseguros y deducibles de Medicare Original como por ejemplo, el 20 % que le toca pagar a la persona por sus visitas médicas”.

“Esto tiene una prima mensual que pudiera fluctuar entre $150 a $350”, resaltó.

Otro aspecto importante es el deducible anual de la Parte B, que el paciente cubre antes de que Medicare pague el servicio. El costo de este deducible en 2026 es de $283, que con una póliza Medigap, la persona no lo paga de su bolsillo.

El coaseguro es un porcentaje que la persona paga de su bolsillo, dependiendo del servicio o artículo que solicite, y luego Medicare cubre el resto. Generalmente, Medicare cubre el 80 % de los servicios y artículos cubiertos bajo la Parte B y la persona paga el 20 % restante, a menos que tenga una póliza Medigap que cubra el 20 %.

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Sin embargo, hay servicios que no están cubiertos por Medigap, por ejemplo, cuidados de largo plazo, cuidado visual o dental, equipos de asistencia auditiva, espejuelos ni servicios privados de enfermería.

Para más información, accede a es.medicare.gov.