Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
22 de septiembre de 2026
90°Soleado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

El antibiótico correcto, en el momento correcto

Su uso responsable es una de las mejores maneras de asegurarnos de que continúen funcionando en el futuro

22 de septiembre de 2026 - 10:31 AM

Por Yashira Veras Vázquez, MD
Yashira Veras Vázquez, MD, Infectious Disease Specialist (Suministrada)

La resistencia a los antibióticos representa uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial. Aunque el desarrollo de resistencia es un fenómeno natural, el uso innecesario o inadecuado de antibióticos acelera significativamente este proceso. Es importante aclarar que cuando hablamos de resistencia, no significa que nuestro cuerpo se vuelva resistente al medicamento; son las bacterias las que desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a antibióticos que antes eran efectivos.

En la medicina primaria existe un reto particular: con frecuencia, los pacientes llegan a la consulta esperando e incluso solicitando un antibiótico. Las infecciones respiratorias virales, la influenza, la bronquitis aguda y otras enfermedades que no se benefician de los antibióticos continúan siendo motivos frecuentes para recetarlos. En ocasiones, explicar por qué un antibiótico no es necesario puede tomar más tiempo que simplemente recetarlo. Sin embargo, esa conversación es una parte fundamental de nuestra responsabilidad como médicos. Educar al paciente sobre cuándo un antibiótico es necesario y sobre las consecuencias de su uso inadecuado también es parte del tratamiento.

Cuando el paciente sí necesita un antibiótico, lo importante no es escoger el antibiótico “más fuerte”, sino el más adecuado para la infección que estamos tratando. Debemos considerar qué tipo de infección tiene el paciente y cuáles son las bacterias que más comúnmente pueden causarla. De esta manera, podemos seleccionar un tratamiento inicial que cubra lo necesario, evitando antibióticos de amplio espectro cuando no son necesarios.

Siempre que sea posible, obtener cultivos puede ayudarnos a identificar la bacteria responsable y escoger un antibiótico dirigido específicamente a ella. Además, tratamientos más prolongados no necesariamente son mejores. En muchas infecciones, los estudios han demostrado que los cursos más cortos son igualmente efectivos y disminuyen la exposición innecesaria a los antibióticos.

Cada vez que consideramos recetar un antibiótico, debemos hacernos tres preguntas: ¿realmente lo necesita?, ¿estamos utilizando el adecuado? y ¿por cuánto tiempo es necesario? Usar los antibióticos responsablemente hoy es una de las mejores maneras de asegurarnos de que continúen funcionando en el futuro.

La autora es Infectious Disease Specialist.

Tags
SuplementoBrandStudioPuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
martes, 22 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: