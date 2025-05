“El secreto es escuchar a tu cuerpo”

Desde el año 2000, María Teresa Borges —fundadora de la clínica estética integral Beautiful Body y de Supplement Outlet— convive con la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada a los 25 años.

Aunque en su momento amenazó con frenar sus sueños, hoy esa experiencia se ha transformado en una poderosa historia de resiliencia que la ha convertido en ejemplo de superación.

Su travesía inició en las navidades del año 2000, cuando comenzó a presentar “síntomas de algo extraño” en su cuerpo.

“Me sentía bien mal, no podía hablar, tenía habla inarticulada y no podía moverme. Mi cuerpo estaba en un proceso degenerativo progresivo. No tenía diagnóstico, no tenían idea de lo que me estaba pasando. Estuve casi un mes en el hospital y me dieron el diagnóstico erróneo de cáncer en el cerebro con metástasis en los pulmones”, relató.

La empresaria confesó que recibir la noticia fue “un proceso duro”. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y decidió buscar una segunda opinión. Es así como viajó a San Diego, California, donde, finalmente, le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad donde el sistema inmunológico se confunde y ataca la mielina —la cubierta protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal— que se encarga de que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Dependiendo de dónde está esa lesión, va a ser la manifestación clínica del paciente. Por eso se le conoce como “la enfermedad de las mil caras”.

“Cuando me dan el diagnóstico y el seguro social, regreso a Puerto Rico; entonces, comenzó el proceso de tocar fondo. No podía moverme, tenía el lado derecho completamente incapacitado, el habla estaba inarticulada porque me afectó ese lado del cerebro. Estuve cinco años utilizando los medicamentos y ya a los 29 años dije: “Estoy harta de este proceso”, admitió.

El momento de la transformación

Borges comenzó a buscar alternativas que la ayudaran con su enfermedad y decidió aferrarse a los hábitos saludables.

“A medida que fue transcurriendo el tiempo, fui alineándome para echar hacia adelante. Yo me sentía imparable. Cuando necesitas verte bien, tienes que vivir bien, comer bien, tener una mentalidad positiva, una visión clara de lo que quieres. El secreto es escuchar a tu cuerpo. Así es que nació Beautiful Body”, señaló Borges, quien dejó a un lado su etapa de incapacidad para convertirse en una empresaria exitosa.

Aunque clínicamente su diagnóstico sigue siendo el mismo, su cuerpo, su mente y su espíritu dicen lo contrario.

“Mis placas están en el cerebro, en la caja torácica y en la espina dorsal. Cualquiera que vea mi MRI pensará en un panorama de una persona en una silla de ruedas, pero soy asintomática porque no tengo tantos efectos tan fuertes; están manejables”, dijo.

“Mi enfermedad se activa cada tres meses; puedo tener un habla inarticulada, no puedo sujetar cosas o hacer mucha fuerza con el brazo, la pierna se me pone caliente; usualmente me pasa mucho en el lado derecho. A veces, puedo estar tres meses sin sentir el área del cachete y la mandíbula. Es una enfermedad que te da muchas infecciones porque el sistema inmune está bien comprometido”, detalló la emprendedora.

Sin embargo, nada de esto la detiene, sino que ha logrado sobrepasar las expectativas, tanto así, que hoy puede hablarles a otros acerca de las herramientas que necesitan para vivir con esclerosis múltiple, esto a través de su primer libro que lleva por título “Dale vida a tu vida: Mi fórmula para ser feliz (Spanish Edition)”, el cual publicó el pasado 7 de mayo.

“El libro te da herramientas para que identifiques lo que estás viviendo y te lleva a cambiar tu manera de pensar. Está hecho para inspirar. Yo identificaba que era muy bueno hacer un libro, pero me di cuenta de verdad cuando contaba mi historia y era medicina para las personas que estaban alrededor. Eso me dio mucho deseo de hacer el libro”, dijo la autora.

Según Borges, la esencia de este libro es permitir que, a través de su experiencia, cada uno encuentre su fórmula para ser feliz.

“Mi fórmula para ser feliz es pichar, no coger nada personal… Vas a aprender a picharle a la vida. No tienes control de lo que hay fuera de ti, solo tienes control de ti, de tus pensamientos y de cómo vas a actuar en una situación. Mi fórmula para ser feliz es tener una interpretación positiva y accionar. A veces, a nosotros, los seres humanos, no nos gusta donde estamos, pero por costumbre nos quedamos. Puede ser un diagnóstico, un divorcio, una pérdida, pero tienes que moverte cuando no te sientes feliz donde estás”, recomendó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.