¿Estás en tratamiento con medicamentos GLP-1?

Decidirse por un tratamiento con medicamentos GLP-1 puede traer grandes beneficios para la salud metabólica y el control del peso. Sin embargo, como ocurre con cualquier tratamiento médico, también es importante conocer sus posibles efectos secundarios y el impacto que pueden tener en la salud oral. Entre los más frecuentes se encuentran la boca seca (xerostomía) y el reflujo gastroesofágico, dos padecimientos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas en los dientes y las encías si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

La saliva desempeña un papel esencial en el mantenimiento de una boca sana. Además de lubricar los tejidos, ayuda a neutralizar los ácidos, controlar el crecimiento de bacterias y favorecer la remineralización del esmalte dental. Cuando el flujo salival disminuye, la boca pierde parte de su mecanismo natural de defensa, aumentando el riesgo de acumulación de placa bacteriana, caries, mal aliento e inflamación de las encías.

Por esta razón, los pacientes que utilizan medicamentos GLP-1 deben prestar especial atención a su rutina de higiene oral. Mantenerse bien hidratado, cepillarse los dientes al menos dos veces al día con una técnica adecuada, utilizar hilo dental diariamente y asistir a controles periódicos con el periodoncista son medidas fundamentales para prevenir complicaciones.

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Recomiendo complementar estos hábitos con productos que contribuyan al cuidado de las encías. Parodontax Active Gum Strengthen and Protect, formulado con ácido hialurónico, ayuda a mantener la hidratación de los tejidos de la cavidad oral, un beneficio especialmente importante para quienes experimentan sensación de boca seca durante el tratamiento con medicamentos GLP-1. Además, ayuda a prevenir la acumulación de placa bacteriana, favoreciendo unas encías saludables como parte de una rutina diaria de higiene oral.

Otro efecto secundario que algunos pacientes pueden presentar es el reflujo gastroesofágico. La exposición repetida del esmalte dental a los ácidos provenientes del estómago puede provocar erosión dental, un desgaste irreversible que debilita la superficie del diente con el tiempo. Para ayudar a proteger el esmalte frente a este tipo de agresión ácida, recomiendo el uso de Pronamel, una pasta dental formulada para fortalecer y proteger el esmalte. Asimismo, después de un episodio de reflujo, es aconsejable enjuagarse la boca con agua y esperar aproximadamente 30 minutos antes de cepillarse los dientes, ya que hacerlo de inmediato puede favorecer un mayor desgaste del esmalte.

La salud oral es parte integral de la salud general. El éxito de un tratamiento con medicamentos GLP-1 no depende únicamente de sus beneficios metabólicos, sino también de la prevención y el manejo adecuado de sus posibles efectos secundarios. Si presentas boca seca persistente, molestias en las encías o episodios frecuentes de reflujo, consulta tanto a tu médico como a tu dentista. Un manejo interdisciplinario permite prevenir complicaciones, proteger los dientes y las encías y mantener una sonrisa saludable durante todo el tratamiento.