Hablar sobre la menopausia como una etapa de transición natural en la vida de las personas es importante para afrontar los desafíos físicos y emocionales que se atraviesan.

Al fomentar la conversación, desmitificamos un tema que, a menudo, se mantiene en silencio, a la vez que contribuimos a una mejor salud y calidad de vida de quienes están pasando por este cambio. El contenido especializado dedicado a la salud femenina de Suplementos de GFR Media, bajo su marca Puerto Rico Saludable, es la punta de lanza para la celebración del conversatorio El poder de ser mujer: una conversación comprensiva y real sobre la menopausia.

La cita para el evento es este miércoles, 25 de octubre, en la Terraza de The Mall of San Juan, a partir de las 6:00 p.m.

Moderado por Shanira Blanco, la conversación contará con la participación de la doctora Keimari Méndez, ginecóloga del Hospital Metropolitano; la doctora María Calixta Ortiz, escritora, neurocoach y epidemióloga; la doctora Inés Hernández Roses, principal oficial médico de MCS; la empresaria, coach de vida certificada y entrenadora personal Laura Posada; y Josie Edmée Arroyo, especialista en sexualidad y parejas.

Las invitadas al conversatorio brindarán información valiosa sobre la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, pero, sobre todo, compartirán experiencias y soluciones para el tan anhelado bienestar.

El evento es auspiciado por MCS, Selectos, Always Discreet y The Mall of San Juan.

Para asistir al conversatorio:

Accede a: https://www.eventbrite.com o accede a través del QR Code y regístrate.