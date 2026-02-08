Estrés y corazón: una relación silenciosa que exige atención

En Puerto Rico, hablar de salud cardiovascular suele llevarnos de inmediato a factores como la alimentación, el sedentarismo o la genética. Sin embargo, hay un factor igual de determinante y, muchas veces, subestimado que influye profundamente en la salud del corazón: el estrés. Vivimos en una sociedad acelerada, expuesta a presiones económicas, laborales, familiares y emocionales constantes. Cuando ese estrés se vuelve crónico, el corazón lo siente, aunque no siempre de forma inmediata ni evidente.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. (Suministrada)

El estrés, en su definición más básica, es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibe como amenazantes o exigentes. A corto plazo, puede ser útil: aumenta la atención, la energía y la capacidad de reacción. El problema surge cuando esta respuesta se mantiene activa durante largos periodos. El cuerpo entra, entonces, en un estado de “alerta permanente” que provoca cambios fisiológicos sostenidos, en particular en el sistema cardiovascular.

Cuando una persona está estresada, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas elevan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y provocan una mayor demanda de oxígeno del corazón. Si esta reacción ocurre ocasionalmente, el organismo logra recuperarse. Sin embargo, cuando el estrés es constante debido a preocupaciones financieras, inseguridad laboral, sobrecarga emocional o falta de descanso, el corazón y los vasos sanguíneos no tienen oportunidad de volver a su estado normal.

Clasificación de la presión arterial en adultos (Suministrada)

Numerosos estudios han demostrado que el estrés crónico está asociado con un mayor riesgo de hipertensión, arritmias, enfermedades coronarias, infartos y accidentes cerebrovasculares. Además, el estrés puede contribuir indirectamente a otros factores de riesgo cardiovascular. Las personas estresadas tienden a dormir menos, alimentarse peor, hacer menos actividad física y recurrir con mayor frecuencia al tabaco, al alcohol o a alimentos con alto contenido de sodio, grasa y azúcar. Es decir, el estrés no solo afecta al corazón de forma directa, sino que también favorece hábitos que lo dañan.

En Puerto Rico, esta realidad cobra especial relevancia: las crisis económicas recurrentes, los eventos naturales extremos, los cambios sociales y la incertidumbre constante han creado un entorno en el que el estrés se ha normalizado. Muchas personas viven con síntomas persistentes, como fatiga, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza y tensión muscular, sin reconocer que estas señales también pueden ser advertencias tempranas de un impacto cardiovascular.

La alentadora noticia es que el estrés, a diferencia de otros factores de riesgo, puede manejarse y reducirse mediante estrategias accesibles y efectivas. Cuidar el corazón no se limita a las visitas médicas o a los medicamentos; también implica atender la salud emocional y mental como parte integral del bienestar general.

Pequeños cambios pueden marcar una diferencia significativa. Practicar actividad física de manera regular, incluso caminatas de 30 minutos al día, ayuda a reducir los niveles de estrés y a fortalecer el corazón. Dormir entre siete y ocho horas por noche permite que el cuerpo se recupere y regule las hormonas relacionadas con la respuesta al estrés. Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas, vegetales y alimentos frescos, contribuye a una mejor respuesta cardiovascular ante situaciones de tensión.

Igualmente, lo importante es aprender a reconocer y gestionar las emociones. Técnicas como la respiración profunda, la meditación, el mindfulness, la oración o simplemente dedicar tiempo a actividades placenteras pueden reducir significativamente los niveles de estrés. Buscar apoyo, ya sea a través de familiares, amistades o profesionales de la salud, no es señal de debilidad, sino una decisión consciente de autocuidado.

Prevenir las enfermedades cardiovasculares requiere un enfoque integral. No basta con atender los síntomas físicos; es indispensable reconocer que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. El estrés no tratado puede convertirse en un enemigo silencioso del corazón, pero también puede transformarse en una oportunidad para replantearnos prioridades, ritmos de vida y hábitos diarios.

Cuidar el corazón es un acto de responsabilidad personal y colectiva. Tomar conciencia del impacto del estrés en la salud cardiovascular es el primer paso para proteger y mejorar la calidad de vida y construir una sociedad más saludable. Escuchar al cuerpo, atender las emociones y hacer cambios sostenibles hoy puede marcar la diferencia entre vivir bajo presión constante o vivir con un corazón más fuerte y resiliente mañana.